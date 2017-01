Schüler zeigen Neulingen die Klassenräume

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Was wird in der siebten Klasse im Deutschunterricht gelesen und wie sehen die neuen Elektrobaukästen im Physikraum aus? Davon konnten sich künftige Erst- und Siebtklässler am Sonnabend am Tag der offenen Tür in der Salvaldor-Allende-Schule überzeugen.

Am oberen Holm des Stufenbarrens klappte der Hüftaufschwung erst beim zweiten Versuch, am unteren wirbelte die elfjährige Celine Dräger ihren Körper gleich mehrmals im Kreis. "Das macht Spaß", prustete sie begeistert als ihre Füße wieder den Boden berührten. Die Schülerin besucht derzeit noch die Oderland Grundschule Neutrebbin und möchte zum kommenden Schuljahr auf die Salvador-Allende-Oberschule in Wriezen wechseln. "Ich hab gedacht, ich gucke mir das heute mal an", sagte die Elfjährige, die in Begleitung mehrerer Freundinnen zum Tag der offenen Tür an die Wriezener Grund- und Oberschule gekommen war.

In mehreren Klassenräumen hatten die Lehrer kleine Experimente, Vorstellungen und Aufgaben vorbereitet. So galt es etwa im Raum von Elke Wieczorek die richtigen Schreibweisen einzelner Wörter zu finden. Auf Tischen hatte die Deutsch-Lehrerin zudem den Lesestoff der einzelnen Klassenstufen drapiert. Die Siebtklässlerinnen Emma Küster und Leonie Prawatschke standen für Fragen von angehenden Schülern zur Verfügung. Die beiden hatten im Jahr zuvor bereits die zugehörige Grundschule besucht. Mit einigen der alten Klassenkameraden teilen sie nun immer noch den Sitz auf der Schulbank. "Es sind aber auch neue von anderen Schulen dazu gekommen", sagte die zwölfjährige Emma Küster. In dieser Woche geht es vorerst in die letzte Runde für die Mädchen vor den Winterferien, denn am Freitag gibt es Halbjahreszeugnisse.

"Dann ist das erste Halbjahr schon wieder um", sagte Schulleiterin Sybille Fuhge, die im Oberschulgebäude für Fragen zur Verfügung stand. "Bislang haben sich die Eltern noch zurückhaltend gezeigt", resümierte sie die Anzahl der Anfragen. Aber erfahrungsgemäß gebe es während des Anmeldeprozederes für die neuen Siebt- und Erstklässler immer wieder Erklärungsbedarf.

Derzeit wird die städtische Schule von 466 Mädchen und Jungen besucht. Die Lehrtätigkeit übernehmen 32 Lehrer, informierte Sybille Fuhge. In allen Klassenstufen gebe es je zwei Klassen. Je nach Jahrgangsgröße sei allerdings auch Dreizügigkeit möglich, so die Schulleiterin.

Wie viele Erstklässler die Grundschule im kommenden Schuljahr 2017/18 aufnehmen wird, könne erst nach dem Anmeldeverfahren genauer benannt werden. Zudem gebe es immer wieder Absprünge oder zusätzliche Nachfragen, auf die die Schule reagieren müsse.

Wie aktiv die Grundschüler in dem Gebäude in der Krausenstraße sind, hatte die Begrüßung zum Tag der offenen Tür gezeigt. Vor künftigen Erstklässlern, Eltern, Bekannten und Lehrern zeigten die Mädchen und Jungen aus den Klassenstufen eins bis drei, was sie bereits für den Fasching einstudiert haben. Unter ihnen auch die achtjährige Hanna Abramowski aus Wriezen, die im September in die vierte Klasse wechselt und dann im Gebäude der Oberschule unterrichtet wird.