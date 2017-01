Terrassentür aufgehebelt

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Auf ein Einfamilienhaus in der Brandenburgischen Straße in Schöneiche hatten es Diebe abgesehen, die dort nach Polizeiangaben in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Sonnabend, 11 Uhr, eingedrungen waren. In das Haus, das sie absuchten und teilweise durchwühlten, waren sie durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangt. Zum Diebesgut können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden, da die Eigentümer bei der Aufnahme der Anzeige nicht da waren. Kriminaltechniker sicherten Spuren.