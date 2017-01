artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Zehn Stunden dauerte der hochspannende Wettkampf in Petershagen-Eggersdorf (Märkisch-Oderland). Dort fand am Sonnabend in der Giebelseehalle die 20. Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport statt. Zahlreiche Vereine aus Brandenburg und Berlin waren am Start, und wohl nie zuvor war die Verteilung der Sieger breiter als bei diesem Turnierjubiläum.

Mit Tageshöchstwertung von 431 verteidigte Pauline Blankenburg (MTSG Strausberg) überaus souverän ihren im Vorjahr errungenen Titel als Landesmeisterin bei den Junioren-Mariechen. Die große Garde ihres Vereins schaffte zudem den Sieg im Gardetanz Ü15. Bei den Solistinnen dieser Altersklasse musste Mitfavoritin Franziska Frenzel vom gastgebenden Eggersdorfer Carnevalclub (ECC) ihrer Konkurrentin Marieke Hahm (Rangsdorf) beim Kampf um den Titel den Vortritt lassen. Dafür freute sich der ECC, der das Turnier zum sechsten Mal ausrichtete, über den Sieg im Gardetanz Junioren sowie jeweils Platz zwei bei den Ü15-Garden und für Mariechen Elifnur Aygan. Der ebenfalls stark vertretene TSV Fredersdorf-Vogelsdorf holte sich den Titel im Jugend-Gardetanz.

Neben dem Parkett melden die Karnevalisten aus Brandenburg und Berlin auch Erfolge in der Politik. Erstmals wird am 23. Januar der parlamentarische Abend des Bundes Deutscher Karneval in Berlin stattfinden. Dort soll das Brauchtum vor Landes- und Bundespolitikern vorgestellt werden. "Wir haben den kürzesten Anfahrtsweg", sagte der Präsident des Karnevalverbands Berlin-Brandenburg (KVBB), Walter Kassin, am Sonnabend. Ziel sei weiterhin die Anerkennung des gesamtdeutschen Karnevals als immaterielles Kulturerbe. Der Vorschlag war Ende des vergangenen Jahres nicht von der deutschen Unesco-Kommission in das bundesweite Verzeichnis aufgenommen worden. "Bevor ein zweiter Anlauf gestartet wird, wollen wir die Politiker zunächst davon überzeugen, dass Karneval, Fasching und Fastnacht mehr als nur Feiern und Saufen sind", sagte Kassin.