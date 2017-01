Langohren, Bären und Herzdamen unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Wochenende wurde tagsüber wieder in vielen Orten der Region gezampert und Fastnacht gefeiert. Abends schlossen sich bunte Tanzveranstaltungen an das bunte Treiben an. Die MOZ war in Friedland, Mittweide, Neuendorf, Stremmen und Philadelphia mit dabei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546580/

Schon um 8 Uhr trafen sich die Friedländer zu ihrem langen Marsch durch das Städtchen. Aufgeteilt in zwei Gruppen zog man los. Ein kleineres Team fuhr mit einem Pkw die abgelegenen Häuser an, während eine große Gruppe bunt kostümierter Friedländer den Stadtkern abklapperte. Mit einer Abordnung der Fürstenwalder Stadtmusikanten tanzten sie von Haus zu Haus und erbaten eine Spende für die Zamperkasse. Zur Mittagszeit kamen dann alle Zamperer auf dem Burghof zusammen. "Unsere vereinseigene Gulaschkanone ist in diesem Jahr mit leckerem Bohneneintopf gefüllt", verriet Franziska Häusler. Den jährlich wechselnden Eintopf bereiten die Mitglieder des Faschingsvereins immer selbst zu. So auch die leckeren Rühreier, die es gleich nach dem Zampern im Vereinsgebäude gab.

In Friedland gehen die Feierlichkeiten am kommenden Wochenende weiter. Am Freitag wird beim Preismaskenball die schönste und geheimnisvollste Maske gesucht und am Sonnabend kann beim Faschingsball zur Musik der Partyband "NaUnd" das Tanzbein geschwungen werden. Beide Veranstaltungen finden in der Friedländer Mehrzweckhalle statt.

Auch in Mittweide feierte man am Wochenende Fastnacht und zamperte mit "Jochens Jungs" vergnügt durchs Dörfchen. Eine ausgedehnte Mittagspause legten die Narren bei Familie Kupsch ein. Dort stärkten sie sich mit Gyros- oder Käsesuppe, Pizzabrötchen und Bockwurst. Damit dieses viele Essen nicht gleich ansetzt, wurden anschließend beim Laurentia-Tanz die Muskeln beansprucht. Am Abend feierte man mit der Band "Con-Curens" in der Schenke weiter. Und es gab den zweiten Teil von "Mittweide sucht den Superstar" zu sehen. Neben dem Gewinner des letzten Jahres, einem lustigen Puppentanz unterhielten zudem ein Zauberer, eine Lichtshow und ein Glockenspiel.

"Neuendorf tanzt" lautete das Thema des Fastnachtsabends mit den "Lutzketaler Musikanten" in dem Beeskower Ortsteil. Wagemutige Feuerwehrmänner, wilde Rollator-Fahrer und ein Schwanensee-Männerballett brachten den Saal in Willys Schankwirtschaft zum Kochen. Natürlich wurde auch in Neuendorf gezampert, wobei man die Beeskower Vorheide und den Wachholderring besuchte. Auch hier wurden die Narren schon überall erwartet und man bat sie zum Aufwärmen ans Feuer, in die Garagen oder mancherorts gar bis in die Küche, wo es überall mal deftige, mal süße Leckereien gab. Zum Dank spielten die Gaudi-Buam ein Ständchen und das Neuendorfer Zampervolk bat die Hausherren zu einem wilden Tänzchen.

Ausgelassene Stimmung herrschte ebenso in Stremmen. In Begleitung der Zeisigberger Musikanten zogen etwa 40 Fastnachtsfreunde durch das Dorf. Am Abend ging es dann im Festzelt mit der Vox-Band weiter. Natürlich hatten sich die jungen Stremmener auch ein buntes Programm einfallen lassen und überraschten mit verschiedenen Tanzeinlagen. Am Sonntag ließ man das Wochenende mit einem Frühschoppen ausklingen. Die beim Zampern eingesammelten Eier werden in Stremmen nicht wie üblich beim Eierkuchenessen aufgegessen, sondern mit Hochprozentigem zu leckerem Eierlikör verarbeitet. Diesen gibt es dann bei einem kleinen Fest, wenn die Sonne etwas höher steht. So erinnert man sich auch im Sommer gern an die schöne Fastnachtszeit zurück.

Immer dem Bla-Mu-Echo hinterher zogen am Sonnabend tanzend und singend die zwei Bären Bernd und Barbara, der Bärenreiter Paule, der Weihnachtsmann Thomas mit seiner Weihnachtsfrau Anne, die "Gärtner"-Familie Germershausen, die Angler als "Fischer und seine Fru", die Zumbafrauen als Eistüten und viele andere Narren durch Philadelphia. "Fünf bis sechs Grüppchen haben sich immer zusammengetan, um unter einem bestimmten Motto dabei zu sein", erzählt Rocco Senst, der wieder mit der Freiwilligen Feuerwehr und der Kulturgruppe des Ortes die diesjährige Faschingsveranstaltung organisiert hatte. Gegen 13 Uhr konnten sich die Zamperer bei den Schlepperfreunden um Ralf Wittke schließlich am Feuer aufwärmen und sich mit Gegrilltem stärken. Der Höhepunkt des Balls im Festzelt war dann zum nunmehr achten Mal der Auftritt des legendären Männerballetts.