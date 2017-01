Gestohlener Laster sollte nach Polen

artikel-ansicht/dg/0/

Der 40-jährige Angeklagte aus Polen wurde aus der Untersuchungshaft vor den Strafrichter des Schwedter Amtsgerichts geführt. Gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall lautete die Anklage. Der Mann war geständig und leugnete nichts. "Ich wurde von zwei Landsleuten angeheuert, um einen Lkw von Berlin abzuholen", gab er zu. 400 Zloty sollte er dafür bekommen. Da er arbeitslos ist und eine Familie versorgen muss, habe er zugestimmt. Die Tür des Fahrerhauses war aufgebrochen und das Zündschloss demoliert, gab er zu. Er ahnte, dass da was nicht stimmt, sei aber dennoch gefahren. Allerdings kam der Mann mit der Fuhre nur bis kurz vor die Grenze, dort wurde er von Polizeibeamten gestellt.

Wie es zur schnellen Ergreifung des Täters kam, berichtete als Zeuge der rechtmäßige Fahrer. Er habe in den Abendstunden den Lkw vor seinem Haus geparkt. Dieser war voll beladen mit Sand und Schotter, dazu ein Rüttler und eine Motorsäge. Dies alles wurde am nächsten Tag auf der Baustelle benötigt. "Zufällig musste ich spät abends nochmal weg und stellte bei meiner Rückkehr fest, dass der Lkw verschwunden war, schilderte er das Geschehen jener Nacht. Er habe sofort die Polizei verständigt. "Die eingeleitete Suche war erfolgreich und wir konnten das Fahrzeug am nächsten Tag wieder abholen." Schaden sei vor allem durch das gewaltsame Öffnen und Starten entstanden, gab er an.

Die Tat ist kein Pappenstiel, meinte der Staatsanwalt. Nur durch Zufall sei der Diebstahl entdeckt und die Ausfuhr nach Polen verhindert worden. Der entstandene Schaden sei erheblich. Neun Monate Freiheitsstrafe, die zu vier Jahren Bewährung ausgesetzt werden kann, lautete die Forderung des Anklägers.

Dieser Auffassung folgte auch das Gericht. Begründung: Der Angeklagte ist Ersttäter und war umfänglich geständig. Da er bereits zwei Monate Untersuchungshaft verbüßt hat, komme hier eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung in Betracht.