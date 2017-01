Aussicht auf neues Feuerwehr-Fahrzeug

artikel-ansicht/dg/0/

Erschienen waren Vertreter der Wehren aus Finowfurt, Lichterfelde, Groß Schönebeck, Werbellin, Eichhorst, Altenhof und Klandorf. Als Gäste durften Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht und Peggy Sydow (Leiterin des Ordnungsamtes) sowie Dirk Lukat als Ansprechpartner der Feuerwehren in der Gemeinde begrüßt werden.

Biederstedt zog eine kurze Bilanz des Jahres 2016. In diesem Zeitraum schlugen 48 Brandeinsätze und technische Hilfseinsätze zu Buche. Acht Personen konnten gerettet werden und weitere 12 Verletzte dem zuständigen Rettungsdienst übergeben werden. Zwei Menschen wurden tot aufgefunden.

In einem Grußwort dankte Uwe Schoknecht der Feuerwehr für ihre unermüdliche Einsatzbereitschaft und die rege Beteiligung am Gemeindeleben. Für das kommende Jahr wünschte er sich eine noch bessere Zusammenarbeit mit den Wehrleitern vor Ort. Vor diesem Hintergrund hatte das Gemeindeoberhaupt bereits im vergangenen Jahr vierteljährliche Zusammenkünfte angeregt, die erstmals im Oktober 2016 umgesetzt wurden und Anfang Januar ihre Fortsetzung fanden. Eine der wichtigste Aufgaben in den nächsten 12 Monaten sei die Errichtung eines neuen Depots in Werbellin, dessen Finanzierung sich durch den Wegfall einer Förderung nun allerdings etwas schwieriger darstelle, wie der Bürgermeister erläuterte. Schwerpunkt sei auch die Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes. Er stellte Finowfurt für das Jahr 2019 ein neues Einsatzfahrzeug in Aussicht. Die Finowfurter müssen einstweilen mit einem zur Verfügung gestellten Löschfahrzeug aus Lichterfelde vorlieb nehmen, was die Einsatzfähigkeit der Lichterfelder erheblich einschränkt. Im Anschluss zogen die Ortswehrführer der einzelnen Dörfer Resümee und nahmen Bezug auf die Höhepunkte der vergangenen Periode. Mitunter klangen dabei auch kritische Töne an, wie bei Stephan Reimann, Ortswehrführer aus Eichhorst, der sich über eine Dienstanweisung der Gemeinde in 2016 besonders geärgert hatte. Der Tonfall und die angedrohten Disziplinarmaßnahmen bei Nichteinhaltung einer Berichterstattungspflicht über Einsätze empfinde er als Ausdruck mangelnder Wertschätzung, so Reimann. Positive Worte fand er für den Gemeindefeuerwehrtag im Juli 2016, bei dem Eichhorst das 50-jährige Bestehen seiner Jugendfeuerwehr feierte.

Die sieben Feuerwehren der Gemeinde Schorfheide zählen insgesamt aktive 169 Mitglieder, darunter 21 Frauen. In den Jugendwehren sind 59 junge Brandbekämpfer bei der Sache, davon 12 Mädchen. Die Alters- und Ehrenabteilung kann auf 54 Mitglieder verweisen. Die größte Feuerwehr der Gemeinde stellt Finowfurt. Die Groß Schönebecker feiern 2018 ihr 115-jähriges Bestehen und sind damit die älteste Wehr im Verbund.