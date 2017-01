Nachtschicht für Drittklässler in der Bibliothek

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Eine spannende Lesenacht erlebten 23 Schüler der dritten Klasse der Lebuser Burgschule am Freitagabend in der Bibliothek der Stadt. Mit Isomatten und Schlafsäcken bepackt, trafen sie, von ihren Lehrerinnen Angelika Grimm und Claudia Woloczyn sowie einigen Eltern begleitet, im Kulturhaus ein. Bibliotheksleiterin Christine Borngräber hatte die Veranstaltung diesmal unter das Motto "Reise mit Tieren um die Welt" gestellt und einmal mehr Brigitte Kranig als Mitstreiterin gewonnen. Die ehemalige Buchhändlerin aus Frankfurt hatte das Buch "Die Reise nach Sundevit" von Benno Pludra mitgebracht. Aufmerksam verfolgten die jungen Leseratten die Geschichte des an der Küste lebenden, hilfsbereiten Jungen, der sich in der Ferienzeit einer Wandergruppe anschließen möchte.

Gemeinsamer Lesespaß: Sebastian, Finja, Nora, Xenia, Emma und Florian waren einige der Drittklässler aus der Burgschule, die an der Lesenacht in der Bibliothek teilnahmen.

Danach las die beste Vorleserin der Burgschule, Sechstklässlerin Ricky Anyang vor. Die Schülerin bereitet sich zurzeit auf die Teilnahme am regionalen Lesewettbewerb in Seelow vor. Dafür beschäftigt sie sich mit dem Buch "Ein Elefant kommt selten allein" von Marie-Therese Schins. Die Autorin entführt gedanklich nach Indien. Die Heldin, das Mädchen Doro, begleitet ihren Vater in das Land und begegnet schon am ersten Tag bettelnden, hungrigen Straßenkindern. Zur Lese-nacht gab es zudem ein Suchquiz: Mit Hilfe von Bibliotheksbüchern ordneten die Schüler Tiere ihren jeweiligen Heimatkontinenten zu. Vor dem Einschlafen durfte jeder noch einige Seiten in einem selbst gewählten Buch schmökern.