Immer mehr Doppelsprachler

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Schulleiter Torsten Kleefeld war der Sonnabendvormittag kein ruhiger Vormittag. Generell ist am Tag der offenen Tür in Frankfurts größtem Gymnasium viel los. Hunderte Eltern mit ihren Kindern kommen vorbei, um sich über die Bildungsmöglichkeiten im Karl-Liebknecht-Gymnasium zu informieren. Zu den obligatorischen zwei großen Info-Veranstaltungen in der Aula des Hauptgebäudes kam in diesem Jahr noch die Informationsveranstaltung für polnische Eltern in der Aula des Otto-Brenner-Hauses, des zweiten Gebäudes der Schule, hinzu.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546584/

"In früheren Jahren hatten wir diese Veranstaltung am Nachmittag im Collegium Polonicum in Slubice gemacht", erzählte der Schulleiter. "Für die Eltern war das aber zumeist ungünstig, weil sie am Vormittag erst hier waren und dann Nachmittag nochmal los mussten." Die Aula im Otto-Brenner-Haus jedenfalls war am Sonnabend genauso voll besetzt wie vorher zweimal die Aula des Hauptgebäudes. Für Schulleiter Torsten Kleefeld hieß das: viel reden und zwischendurch noch Elternfragen beantworten. Generell ist er allerdings kein Mensch, den schnell etwas aus der Ruhe bringt. So auch am Sonnabend. "Alles super", versicherte er gutgelaunt.

Insgesamt lernen derzeit 879 Schüler am Liebknecht Gymnasium. Wie viel im nächsten Schuljahr dazukommen, weiß Torsten Kleefeld freilich noch nicht. "Besonders Polnisch ist als Fremdsprache für die Schüler gefragt, aber auch Russisch", erklärte er.

"Wir bekommen immer mehr Kinder in die Klassen, die zweisprachig mit Deutsch und Russisch aufgewachsen sind", berichtete Lehrerin Karin Skowronek. Diese könnten das zwar gut sprechen, lernen im Karl-Liebknecht-Gymnasium aber nun auch das Schreiben ihrer Muttersprache.

Gleich im Klassenraum nebenan ist das Laternia-Projekt angesiedelt. Hier lernen Schüler einer 7. Klasse am Frankfurter Gymnasium und an der polnischen Partnerschule Gimnazjum Nr. 2 in Slubice. In der 7. Klasse lernen sie bei gemeinsamen Projekten, in der 8. und 9. Klasse an einem Tag in der Woche in deutsch-polnischen Schülertandems zusammen. "Das Interesse ist weiterhin groß", sagte Lehrerin Krzysztofa Grelka, die das Projekt betreut. "Die Schüler lernen nicht nur die Sprache, sondern auch interkulturelle Kompetenz", erklärte sie. Die deutsch-polnische Politik, die etwas komplizierter geworden ist, ficht das Projekt nicht an. "Das Ziel ist, gemeinsam zu verstehen und den Alltag zu gestalten", so die Lehrerin.

Zu einem Tag der offenen Tür hatte am Sonnabend auch die Freie Waldorfschule im Siedlerweg eingeladen.

Der Stadtbote wird in dieser Woche auf einer Sonderseite alle weiterführenden Schulen vorstellen.