Münchberger Wehr 71-mal zum Einsatz gerufen

Müncheberg (MOZ) Über 60 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Stadtverordnete, Stadtoberamtsrat Reinhard Eichler und Bürgermeisterin Uta Barkusky, trafen sich am Freitagabend in der Wache der Ortsfeuerwehr Müncheberg zur Jahresvollversammlung.

Der neue Stadtwehrführer Carsten Greim begrüßte die Gäste und bedankte sich für das rein ehrenamtliche Engagement der Frauen und Männer. Er lobte die sehr hohe Einsatzbereitschaft, die bei den insgesamt 71 Einsätzen im vergangenen Jahr gezeigt wurde. Von den 47 Kameraden der Wehr nahmen 43 an Einsätzen teil. Sie leisteten rund 1350 Einsatzstunden. "Dazu kommen noch etwa 70 Ausbildungsstunden pro Mitglied", so der Stadtwehrführer. 2016 gab es sieben Klein-, vier Mittel- und neun Großbrände. Bei sieben Bränden half die Feuerwehr in anderen Orten. Bei 17 Verkehrsunfällen, der Beseitigung von sieben Ölspuren, sechs Sturmschäden, drei Türöffnungen und einer Tierrettung leisteten die Kameraden technische Hilfe. Auch wurde ein Reh aus einer Baugrube befreit. Die First-Responder-Gruppe rückte zu 66 Einsätzen aus. Außerdem unterstützte die Feuerwehr Festivitäten der Stadt. Dazu zählen das Osterfeuer, das Kaiserbergfest und Halloween.

Für die Stadt als Träger gab es neben einem Lob für die gute Zusammenarbeit auch Kritikpunkte. So wies der Stadtwehrführer darauf hin, dass von sieben Einsatzfahrzeugen fünf über 20 Jahre alt seien. Außerdem müssten einer so großen Stützpunkt-Feuerwehr mehr Lehrgänge zugewiesen werden. Neben dem Bedarf an Maschinisten mit Lkw-Führerschein werde adäquate Einsatzkleidung benötigt. Die Jugendfeuerwehr hat derzeit 19 Mitglieder (darunter sieben Mädchen)zwischen ach und 16 Jahren. Neben Ausbildungstagen und Ferienlager hat die Jugendfeuerwehr im Juni 2016 erfolgreich an den Bereichs-Meisterschaften teilgenommen.

Die Bürgermeisterin bedankte sich für die ehrenamtliche Einsatzbereitschaft der Truppe. Sie teilte mit, dass der Förderantrag für ein neues Fahrzeug gestellt sei.

Im Anschluss wurden Beförderungen und Auszeichnungen vorgenommen. Bei Speisen und Getränken nutzten die Kameraden und Gäste die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.