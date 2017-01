Mit sozialen Berufen in die Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wenn die Frage nach der beruflichen Zukunft der eigenen Kinder aufgeworfen wird, fällt das Oberstufenzentrum in der Waldstraße in Eisenhüttenstadt oft in die engere Wahl. So kamen auch am Sonnabend viele Eltern mit ihren Kindern, um sich an diesem Standort des Oberstufenzentrums (OSZ) Oder-Spree umzusehen. Neben den Technischen Richtungen standen vor allem die Berufsschule und die Fachschule in den sozialen Berufen im Fokus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546586/

Während in der Berufsfachschule die Grundlagen erlernt werden, die zum staatlich anerkannten Abschluss als Sozialassistent führen und nach erfolgreichem Abschluss den Einsatz unter anderem in Kindereinrichtungen, in Alten- und Pflegeheimen und in Behinderteneinrichtungen ermöglichen, bietet die Fachschule Sozialpädagogik die weiterführende Ausbildung zum Erzieher an. Andere Richtungen, wie zum Beispiel zu Heilerziehungs- und Altenpflegern und anderen medizinischen Berufen an anderen Bildungseinrichtungen, wie dem OSZ Frankfurt (Oder) oder der Schule für Gesundheitsberufe in Eisenhüttenstadt sind mit dieser Grundlagenausbildung ebenso möglich.

Wie vielfältig die Ausbildung ist, demonstrierten die Schüler ihren zukünftigen Mitstreitern zum Beispiel im Bereich Hauswirtschaft. Ausgewogene und gesunde Ernährung stand hier im Mittelpunkt. Die künftigen Sozialassistenten präsentierten hingegen selbst entwickelte Kinderbeschäftigungen und fanden begeisterte Mitspieler.

Doch nicht nur diese Themen sind Teil des Unterrichts. Das Spektrum ist breit gefächert und führt auch an chemisch-physikalischem Wissen nicht vorbei. Das wurde eindrucksvoll bei Experimenten einer Erzieherklasse mit Lebensmittelfarben gezeigt, während woanders die Wirkungen eines Tankerunglückes nachgestaltet wurden.

"Erst kürzlich war der Rektor der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde bei uns, mit der wir eine Kooperation anstreben, um unseren Schülern und Azubis noch mehr Zukunftschancen zu eröffnen", erklärte Schulleiter Joachim Schenk.

Die Aussichten, einen sicheren Berufsstart hinzulegen, sind mit einem erfolgreichen Abschluss einer sozialen und auch technischen Ausbildungsrichtung am Oberstufenzentrum in Eisenhüttenstadt sehr gut. "Deshalb ist es wichtig, sich bis Ende Februar rechtzeitig zu bewerben", erinnert Birgit Fischer, Abteilungsleiterin des Bereiches Soziales, noch einmal an diesen Termin. Wer sich noch unsicher ist, sei jederzeit eingeladen, zu einem persönlichen Gespräch zu kommen. Schüler der 10. Klassen aller Schulen können zudem die Winterferien nutzen, um vom 7. bis zum 10. Februar, jeweils ab 8.10 Uhr an einem Tag einen Schnupperkurs am beruflichen Gymnasium zu belegen.