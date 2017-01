Kein Unterrichtsausfall in eineinhalb Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Blumberg (MOZ) Altertumskunde, Philosophie, Rhetorik, soziales und bürgerschaftliches Engagement sind Unterrichtsfächer, die normalerweise nicht an den Schulen angeboten werden - auf dem Docemus Campus in Blumberg, bestehend aus Gymnasium und Oberschule, allerdings schon. Auch Polyästhetischer Unterricht mit einem fächerübergreifenden Projekt sowie Praktika für Oberschüler, die so ein ganzes Jahr lang einmal wöchentlich in einem Betrieb "schnuppern" können, gehören zum besonderen Angebot der privaten Bildungseinrichtung. "Viele unserer Angebote gehen über das Alltägliche hinaus", informiert Direktorin Brigitte Handschick am Sonnabend in der Aula Eltern und Schüler. Nach eineinhalb Jahren Schulbetrieb ist sie besonders stolz darauf, dass es keinen einzigen Tag gab, an dem Unterrichtsstunden wegen Lehrermangels ausfallen mussten.