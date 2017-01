Geringes Interesse sorgt für Unmut

artikel-ansicht/dg/0/

Ausgetauscht wurde sich mit den anwesenden Vertretern unter anderem über die Sporthallennutzung. "Der Bedarf ist auf jeden Fall da", sagte Reiko Heinschke. Auch ein Mehrbedarf und Überschneidungen konnten die Ausschussmitglieder feststellen. So kämen sich Vereine und Sportgruppen, die nicht an Vereine gebunden sind, manchmal ins Gehege, sagte Heinschke. Über den Vorschlag, die Gruppen teilweise in anderen Räumlichkeiten unterzubringen, müsse nun weiter nachgedacht werden.

Der Wunsch einer Mehrzweckhalle für die Vereine bleibt. Für das aktuelle Haushaltsjahr 2017/18 ist dahingehend vorerst nichts eingeplant. "Das Thema können wir in zwei Jahren wieder aufgreifen", so Heinschke.