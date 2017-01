Berufliche Orientierung und spannende Ganztagsangebote

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg/Strausberg (MOZ) Ferien mit Berufsorientierung? Das sollte funktionieren. Denn am Tag der offenen Tür in der Müncheberger Oberschule gibt es daran großes Interesse. Zum ersten Mal hat sich neben dem Jobcenter auch die Handwerkskammer-Vertreterin Anja Millow eingefunden, um die Angebote für ein Sommer-Workcamp mit einem Blick in Werkstätten und Unternehmen vorzustellen. An der großzügig ausgestatteten Oberschule am Stadtrand ist viel Platz für Dinge, die neben dem Unterricht interessant sind und Spaß machen. Ideale Bedingungen für eine Ganztagsschule mit zahlreichen AG. Davon konnten sich am Sonnabend zahlreiche Eltern überzeugen, aber auch Oberschüler hatten ihre Freunde mitgebracht, um ihnen ihre Schule zu zeigen.