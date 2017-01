Überrascht von den Ideen des Nachwuchses

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Rabe, am Freitag fand in der Galerie eine Diskussionsrunde mit Kindern und Jugendlichen statt. Wie viele haben daran teilgenommen?

Ich habe sie nicht gezählt, aber nach meiner Schätzung etwa 30 Mädchen und Jungen.

Und, was wünscht sich der Nachwuchs? Mehr Spielplätze?

So einfach ist das nicht. Zuvor waren in verschiedenen Projekten unter Ägide der Jugendkoordinatorin Jana Kohlhaw und unter Beteiligung von Schulen und Vereinen Bereiche wie Verkehr und Sauberkeit in der Stadt oder Spiel-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten abgehandelt worden. Ich war überrascht, welche Ideen dazu in der Debatte am Freitag geäußert wurden und wie konkret sie waren.

Zum Beispiel?

Die Kinder wollen einmal im Monat einen autofreien Tag in Bernau. Und sie möchten, dass etwas gegen den Hundekot auf Straßen, Plätzen und in Parks unternommen wird. Die Schönower wünschen sich eine Spielplatzgestaltung, die für Ältere geeignet ist. Für Kleinst- und Kita-Kinder gibt es genügend Angebote. Im Schulalter, insbesondere für die Fünf- bis Siebenklässler, klafft eine Lücke in der Freizeitgestaltung.

Wie wird nun weiter verfahren?

In der Ausschusssitzung am 20. Februar befassen wir uns mit den Vorschlägen. Dazu gibt es ab 17.30 Uhr eine 90-minütige Einwohnerfragestunde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Stadtverordnete Patenschaften übernehmen, um die Kinder dabei zu unterstützen, ihre Ideen zu verwirklichen. Denn wir wissen doch alle: Die meisten Projekte kosten Geld. Das muss organisiert werden. Und Vorhaben, die nichts kosten außer guten Willen, die werden wir schnell angehen. Ich stelle auf jeden Fall den Antrag, den Weltkindertag in diesem Jahr zum autofreien Tag in Bernau-Stadtmitte zu erklären. Unser Ziel muss sein, alle Vorschläge noch in diesem Jahr umzusetzen.