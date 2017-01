Barnimer Musikschüler wieder vorn mit dabei

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die letzten Noten ertönen in der Aula des Eberswalder Humboldt-Gymnasiums, wo auch die Musikschule Barnim ansässig ist. Sie war von Donnerstag bis Sonnabend einer von fünf Austragungsorten des Regionalwettbewerbs Nord-Ost von "Jugend musiziert".

artikel-ansicht/dg/0/1/1546596/

Strahlende Gewinnerin: Nina Drämel (r.) von der Musikschule in Eberswalde hat in der Kategorie Gesang abgeräumt. Mit 23 Punkten geht es für sie weiter zum Landeswettbewerb.

Strahlende Gewinnerin: Nina Drämel (r.) von der Musikschule in Eberswalde hat in der Kategorie Gesang abgeräumt. Mit 23 Punkten geht es für sie weiter zum Landeswettbewerb. © Andreas Gora

Sonnabendabend ist der Entscheid der Landkreise Barnim, Uckermark, Märkisch-Oderland sowie Frankfurt (Oder) mit drei abschließenden musikalischen Beiträgen beendet und die letzten Urkunden an die Erst- und Zweitplatzierten überreicht worden. Monate der intensiven Vorbereitung liegen hinter den insgesamt 266 jungen Musikern, die in Eberswalde angetreten waren. Allein aus der Musikschule Barnim, mit den beiden Standorten Bernau und Eberswalde, waren 68 Instrumentalisten zum Regionalausscheid angetreten - in acht von zehn geprüften Kategorien.

Von einem klassischen Wettbewerb ausschließlich mit Pianisten ist "Jugend musiziert" über die Jahre um immer mehr Kategorien erweitert worden. Eine Premiere in diesem Jahr stellte die Bewertung von Pop-Ensembles in Duetten oder größeren Gruppen.

Ab 23 von 25 möglichen Punkten gibt es für die Musiker das Prädikat "hervorragend" und somit Platz eins. Ab der Altersgruppe II (etwa zehn oder elf Jahre) werden die Instrumentalisten zum Landeswettbewerb weitergeschickt. Insgesamt 38 Juroren haben die Leistung der jungen Musiker bewertet. Allein von der Musikschule Barnim haben es 29 Teilnehmer geschafft. Sie fahren vom 23. bis 25. März zum Entscheid nach Cottbus. Durchschnittlich schafft es ein Drittel bis zur Erst- oder Zweitplatzierung, schätzt Jürgen Wesner vom Regionalausschuss Nord/Ost.

"Es sind in diesem Jahr wieder tolle Ensembles dabei gewesen", findet Christian Schommartz, Musikschulleiter in Eberswalde und Jurymitglied in der Kategorie Streicher-Ensemble. Viele der Gruppen seien nur für den Wettbewerb gebildet worden. Sein Dank gelte dem gesamten Organisationsteam und auch den Eltern, die helfend dabei waren.

Für besondere Leistung werden jedes Jahr Sonderpreise verliehen. Die Urkundenübergabe mit Konzert findet am 11. März in der Eberswalder Märchenvilla statt.

Ergebnisse im Internet unter www.jumu-brandenburg.de