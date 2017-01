Fantasy-Lesung

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (eb/tms) Das Brandenburger Theater beschreitet einige neue Wege, gern auch mit Partnern. Mit der Fouqué-Bibliothek wird im Falle von Lesungen kooperiert, was sich erstmals am 9. Februar fürs kulturbegeisterte Publikum auszahlt. Autor Kai Meyer, der am 8. Februar in Berlin der Öffentlichkeit sein neues Buch "Die Krone der Sterne" präsentiert, ist einen Tag später in Brandenburg an der Havel zu Gast. "Nach über einem Jahr habe ich nun endlich die Zusage für eine Lesung", freut sich Fouqué-Bibliothek-Direktorin Cornelia Stabrodt und hofft auf eine proppevolle Studiobühne.

Lesen wird Kai Meyer freilich aus seinem neuen, Ende Januar erscheinenden Fantasy-Buch, mit dem er die Leser ins galaktische Reich Tiamande mitnimmt, das von der allmächtigen Gottkaiserin und ihrem Hexenorden beherrscht wird. Regelmäßig werden ihr Mädchen von fernen Planeten als Bräute zugeführt. Niemand weiß, was mit ihnen geschieht. Als die Wahl auf die junge Adelige Iniza fällt, soll sie an Bord einer Raumkathedrale nach Tiamande gebracht werden. Ihr heimlicher Geliebter Glanis, der desillusionierte Kopfgeldjäger Kranit und die Alleshändlerin Shara Bitterstern müssen zusammenarbeiten, um Iniza zu retten. Im Laserfeuer gewaltiger Schiffe kämpfen sie um ihre Zukunft - und gegen eine kosmische Bedrohung, die selbst die Sternenmagie der Gottkaiserin in den Schatten stellt. Kai Meyer, geboren 1969, ist einer der wichtigsten deutschen Fantasy-Autoren. Er hat über fünfzig Romane veröffentlicht, die in dreißig Sprachen übersetzt sind. Seine Geschichten wurden als Film, Hörspiel und Graphic Novel adaptiert und mit Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet. Kai Meyer lebt in Erftstadt. Die Lesung in der Studiobühne beginnt am Donnerstag, 9. Februar, um 19:00 Uhr. Karten ab 6,00 Euro unter der BT-Tickethotline 03381/511-111