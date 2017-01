Suche Räume, biete Kulturprogramm!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Ein "Gewinn für alle" kann am 15. März der 11. Engagement-Marktplatz in Brandenburg an der Havel sein. Beim Großteil der Teilnehmer (Unternehmen, Vereine, gemeinnützige Organisationen) gehört der Marktplatz fest zur Jahresplanung, sodass viele schon seit mehreren Jahren regelmäßig dabei sind. Die getroffenen Vereinbarungen, in der Marktplatzsprache "Matches" genannt, nutzen beiden Seiten. So entsteht, gemäß dem Motto der Veranstaltung ein "Gewinn für alle". Das wesentliche Prinzip ist: Verhandelt und angeboten werden darf alles - außer Geld.