Neugier auf die Neuen

Traditionell gut besucht - das Gauß-Gymnasium. Schulleiterin Carla Buchholz nahm besonders das starke Interesse an Experimentierangeboten in den Fachkabinetten wahr. Denn sie kennt die Schere zwischen Bedarf und Schülerwünschen: Während die Wirtschaft immer stärker auf naturwissenschaftliche Fächer pocht, wählen die Jugendlichen lieber musisch-künstlerische und sprachliche Richtungen.

Doch der Spielraum für ein Gymnasium ist nicht sonderlich groß. Es muss sich auf alle Bedürfnisse einstellen. Genau das vermittelten Schüler und Lehrer bei vielen Führungen und Vorführungen im Haus. "Es geht uns an diesem Tag um Transparenz und Offenheit", so Carla Buchholz. "Wir wollen Fragen beantworten und Konzepte vorstellen."

Der wohl älteste Besucher war Fritz Albrecht aus Schwedt. Der 89-Jährige spazierte mit Hut und Stock höchst interessiert durch alle Räume und freute sich über den Wandel seiner früheren Wirkungsstätte. Schon 1953 begann er, in Schwedt zu unterrichten. Als das Gebäude des heutigen Gymnasiums als damalige Schule II eröffnet wurde, hat er sie mit eingerichtet. Bis 1989 war Fritz Albrecht im Schuldienst. Sein Eindruck heute: "Es war schon früher eine schöne Schule und sie ist bis heute sehr ansprechend. Natürlich hat sich sehr viel verändert."

In der Talsand-Schule wurden die Besucher von den bekannten Talsand-Latschern in orangefarbenen T-Shirts in Empfang genommen und gruppenweise durchs Gebäude geführt. Auch hier offene Türen in allen Kabinetten. "Wir wollen uns nicht nur den neuen Schülern vorstellen, sondern sind auch an Hinweisen interessiert, wie man manche Dinge besser machen kann", sagt Rektor Hartmut Zimmermann. Über das Anwahlverhalten von neuen Siebentklässlern und Elftklässlern muss er sich keine Sorgen machen, steht doch die Schule hoch im Kurs. Das hat Zimmermann auch wieder bei den Vorstellungsbesuchen an neun Grundschulen bemerkt. Eigentlich läuft die Schule vierzügig. Im vergangenen Jahr mussten jedoch sechs neue Klassen parallel eröffnet werden. Wie es in diesem Jahr wird, zeigt sich erst in einigen Monaten. "In den meisten Fällen steht das Wahlverhalten aber jetzt schon fest", sagt der Rektor.

Auf besondere Angebote und Hilfen für Schüler verweist Matthias Schreck, Leiter der Dreiklang-Oberschule. "Wir öffnen uns sehr stark für die Schüler, helfen bei Leistungsschwächen und Beeinträchtigungen." Besonderer Förderunterricht und die Möglichkeiten der Integrationsschule würden auf Zuspruch stoßen. Das betreffe auch das Anwahlverhalten aus den Dörfern der Region. Das Ergebnis in Zahlen: Ein Fünftel aller Schulabgänger beendet die Schule mit dem höchstmöglichen Abschluss und könnte ohne Weiteres das Abitur anschließen.

Mit viel Liebe und Engagement zeigten die Schüler ihre Unterrichtsräume und Arbeitsgemeinschaften, bereiteten Leckerbissen vor, musizierten, bastelten und berichteten den künftigen Nachrückern vom Schulalltag.