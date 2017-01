Wettkampf der Roboter

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Fachsimpeleien über Roboter, Programmierung und Sensoren - ein Indiz dafür, dass die First Lego League in der Stadt ist. Am Sonnabend wurde das Halbfinale am HNE-Waldcampus ausgetragen. Unter den ostdeutschen Teams traf man auch zwei aus Brandenburg an.

Junge Menschen, die technisch und mathematisch komplizierte Aufgaben im Handumdrehen lösen, finden bei der First Lego League eine Bühne. Sie huschen am Sonnabend aufgedreht durch den Hörsaal am Waldcampus. Auf ihren bunten Shirts liest man WeRobots, Robotigers oder Weiße Rose. Auf zwei Tischen fährt je ein bunter Roboter Kurven, bringt Gegenstände. Über Boxen kommentiert ein Moderator, was in der Arena passiert.

"Das ist so 'ne Scheiße", flucht Florian Görmann. Der 14-Jährige gehört zum Schwedter Team SDT Connections von der Gesamtschule Talsand, das bereits die zweite Vorrunde in den Sand setzt. Florians Wertung soll weiterhin Bestand haben. Zusammen mit Hanna Schifter, die für die Programmierung des Roboters zuständig ist, gehen sie für ihr Team an den Start. Sie bauen den Roboter um, versuchen die nächste Aufgabe. Der Roboter patzt erneut. "Sie haben aber auch schwierige Aufgaben versucht", kommentiert Schiedsrichter Wassili Sabelfeld am Rande des Durchgangs. Die nächste Runde soll das Aus der Uckermärker und Platz 15 im Wettbewerb bedeuten.

Für das Semifinale der First Lego League (FLL) sind Teams aus dem ostdeutschen Raum sowie ein polnisches angereist, um ihre selbstgebauten Roboter aus Legosteinen gegeneinander antreten zu lassen. Programmierbar und mit Motor, Sensoren und ausfahrbaren Werkzeugen ausgestattet, müssen sie Aufgaben in einer Lego-Welt lösen. Je zwei Teams gleichzeitig holen auf ihrem Spieltisch etwa ein Schwein, schieben ein Karussell an - verschiedene Bewegungsabläufe, die in zwei Minuten und 30 Sekunden klappen sollten und Punkte bringen. 439 Punkte kann man während eines Robot Games erreichen, die Schwedter kommen in ihrer besten Runde auf 81. Die Gesamtwertung setzt sich aus den Bereichen Teamwork, der Präsentation eines Forschungsthemas, dem Roboter-Design und dem Ergebnis des Robot-Games zusammen.

17 Teams mit insgesamt 200 Teilnehmern sind angereist. Eberswalde stellt zum zweiten Mal den Austragungsort für das Halbfinale. Der Gesamtsieger wird CaroAces aus Neustrelitz (Mecklenburg Vorpommern) heißen und im Finale in Regensburg gegen das beste norddeutsche Team antreten.

Für die Schwedter ist es eher ein grauer Tag. "Im vergangenen Jahr sind wir auf Platz sieben gelandet", sagt Sven Ketel. Der 52-Jährige leitet das Team, das seit 2008 jährlich an der FLL teilnimmt. Viele vorher auf dem Übungstisch einprogrammierte Bewegungsabläufe haben während des Wettbewerbs schlichtweg nicht geklappt. Auch das zweite Brandenburger Team, "Experience" von der Sensys GmbH aus Bad Saarow, finden sich nur im Mittelmaß wieder. Den Preis für das beste Robot-Design haben sich die Teams "We are one" aus Schwarzenbek (Schleswig-Holstein) und "Eli-minator-Gang" aus Halle (sachsen-Anhalt) nach Hause geholt.

Hanna sieht es von der positiven Seite: "Es macht trotzdem Spaß und man lernt neue Leute kennen." Genau dieses Netzwerk aufzubauen, hat auch Initiator Jens Jankowsky von der Industrie- und Handelskammer im Sinn: "Gemeinsam mit der HNE als Ausrichter möchten wir junge Menschen durch gemeinsame Aktivitäten und später durch Ausbildung oder Studium in der Region halten."