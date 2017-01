"Man spürt, dass dieser Ort zusammensteht"

artikel-ansicht/dg/0/

So ist der Saal des "Landhauses" am Freitagabend wieder voll besetzt, als Maria Brandt das vergangene Jahr in "ihrem" Schönwalde Revue passieren lässt, aufzählt, welche Vorhaben umgesetzt wurden und welche nicht. Dabei hat sie auch sehr klare Forderungen an die Gemeinde. "Wir wollen endlich finanzielle Mittel für die Umsetzung des Freiraumkonzeptes, zusätzliche Räume für unsere Kita "Traumland', eine Hausmeisterstelle für Gemeindezentrum und Kita", zählt die Ortsvorsteherin auf. Der Flur des Gemeindezentrums müsse gemalert, die Häuser in der Waldsiedlung von außen erneuert und die Radwege an der Hauptstraße sowie ein Teil der Gehwege repariert werden.

Immer wieder würdigt sie diejenigen, die sich für den Ort einsetzen: die freiwillige Feuerwehr beispielsweise, "die immer zur Stelle ist", die Gemeindearbeiter, "die ihre Arbeit hervorragend machen", den Schützenverein, der das Sommerfest organisierte... Bei Hanns-Eckard Sternberg und Burkhard Lange, Autor beziehungsweise Hauptdarsteller des jüngsten Schönwalder Theaterstücks, das zuletzt vor gut einer Woche sogar in der Bernauer St. Marienkirche aufgeführt worden war, bedankt sie sich mit Gutscheinen und Blumen für ihr Engagement.

Was die beliebte Ortsvorsteherin, die seit 24 Jahren die Geschicke Schönwaldes leitet, nicht weiß: Für ihre Mitstreiter im Ortsbeirat ist es längst an der Zeit, den Spieß umzudrehen und Maria Brandt danke zu sagen - für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Dorfes. "Maria ist eine fleißige Frau und immer guter Laune. Sie sagt immer ja, vor allem, wenn es um unseren Ort geht und ist für jeden da", erzählt Ingrid Pranz in der Laudatio. Dann wendet sie sich direkt an die Ortsvorsteherin: "Du bist für uns alle ein Vorbild!". Und dann erheben sich die Frauen und Männer im Saal von ihren Plätzen. Stehende Ovationen für Maria Brand. Sie lassen sie hoch leben.

"Eine besondere Ortsvorsteherin" nennt der Wandlitzer Bauamtsleiter Lars Gesch Maria Brandt später anerkennend. Als "eine, die in die Welt passt", wird Barnims Landrat Bodo Ihrke sie bezeichnen. "Man spürt, dass dieser Ort zusammensteht."