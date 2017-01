Oberliga-Schlusslicht wieder überfordert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546604/

Unter schwierigen Bedingungen auf nassem Kunstrasen gaben die engagierten Gäste von Anfang an den Ton an. Vor allem über die rechte Seite mit Richard Juhasz leiteten die Luckenwalder gefährliche Angriffsaktionen ein, in die sich auch Verteidiger Denys Repetylo mit vollem Körpereinsatz einschaltete. Der junge Matti Stamnitz auf der linken Abwehrposition der Frankfurter hatte da einige Schwierigkeiten und oft das Nachsehen. Das Ergebnis: drei Flanken von rechts, drei Tore bis zur 25. Minute für den Regionalligisten.

Die Luckenwalder, die am Sonntag ihr Nachholespiel gegen den FSV Wacker Nordhausen bestreiten, ließen danach nicht locker. Mit Spielfreude, Präzision und Zweikampfstärke schraubten sie ihren völlig verdienten Sieg fast in zweistellige Höhe. "Bewegung!", "Nicht zugucken!", "Rausrücken!" - die Verzweiflungsschreie des FCF-Coach Robert Fröhlich am Rande konnten seien Frankfurtern nicht helfen. Die sahen sich unter Dauerdruck meist überfordert, hatten nur eine einzige große Tormöglichkeit. Die vergab der freie Patryk Nowaczewski mit überhastetem Abschluss, scheiterte am 19-jährigen Torwart Nikolas Tix (65.).

Die albanischen Probespieler Mohamed El Tahiri und Herald Marku konnten bei den Gastgebern keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Der französische Zugang Andy Madjouka (22) dagegen schon. Der dunkelhäutige Mittelfeldspieler mit dem schwarzen Kinnbart könnte eine echte Verstärkung werden. Er überzeugte mit hohem Laufaufwand, Schnelligkeit und Körpereinsatz. Wegen Krankheit oder Urlaub fehlten einige Stammkräfte, darunter die Torleute Philipp Reschke und Damian Schobert sowie Felix Matthäs und Visar Braha. Der Deutsch-Kosovare hat sich nach Krankheit in seine Stuttgarter Heimat zurückgezogen, "hat sich aber nicht vom 1. FCF abgemeldet", so der neue Teamleiter Marian Pochanke.

Die abstiegsbedrohten Oderstädter sehen sich bei Saison-Halbzeit erst am Anfang auf dem Weg zur neuen Teamfindung. Dieser Bildungsprozess wird nach Lage der Dinge etwas länger dauern, zumal einige Akteure offensichtlich Test und Wettkampf immer noch als "lästige Pflicht" ansehen. Diesen Eindruck musste man bei dieser saft- und kraftlosen Vorstellung des Oberliga-Letzten gewinnen.

"Frankfurt und Luckenwalde sind vom Abstieg bedroht, aber unsere Regionalliga-Chancen sind etwas besser", glaubt FSV-Kapitän Marcel Hadel (27). Der Ex-Frankfurter ist kein Wandervogel, bestreitet seine siebente Saison für die Luckenwalder. Der sympathische Sportschul-Abiturient und studierte Sportmanager ist jetzt im öffentlichen Dienst beschäftigt. Er besetzt eine Stelle für Vereins- und Sportförderung im Rathaus. Und er beneidet nach wie vor die Talenteentwicklung an der Frankfurter Eliteschule des Sports. "Wir haben keinen guten Nachwuchs bei A- und B-Junioren", urteilt er. "Die Fußball-Kindergärten in Luckenwalde und Potsdam, von Ingo und Jörg Nachtigall betreut, zahlen sich erst in einigen Jahren aus."

1. FCF: Kreutzer - Peschke, Richter, Huwe, Stamnitz (46. Weiss-Motz) - Fiebig (46. Hoffmann), Garling (65. Sauer), Marku (46. Grothe), Madjouka (65. Jäkel) - El Tahiri, Aniol (46. Nowaczewski).

Torschützen Luckenwalde: Tim Stober (2), Quentin Fooley, Yannick Monga Edwa, Sabit Bilali, Silva (2), Pascal Borowski, Kiyan Soltanpur