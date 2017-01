Platzkapazität der Schule als Thema

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Mit den Platzkapazitäten in der Gerhart-Hauptmann-Grundschule beschäftigt sich der Grünheider Sozialausschuss in seiner Sitzung am Dienstag. Um sich vor Ort ein Bild machen zu können, treffen sich die Mitglieder um 18.30 Uhr im Speisesaal der Grundschule. Besichtigt werden sollen auch die Räume der Musikschule, die sich mit im Altbau der Schule befinden.