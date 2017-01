Anmeldungen für künftige Erstklässler

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Alle Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Oktober 2010 und dem 30. September 2011 geboren sind, müssen sich demnächst in einer der dem Wohnsitz zugeordneten Grundschule anmelden.

Zum Schulbezirk I (Wohnkomplexe I bis V sowie Schönfließ) gehört die Astrid-Lindgren-Grundschule. Terminvereinbarungen für die Anmeldungen vom 6. bis 10. Februar sind unter 03364 43311 von 8 bis 14 Uhr möglich. In der Grundschule "Erich Weinert" finden die Anmeldungen ebenfalls vom 6. bis 10. Februar statt. Telefonische Terminvereinbarungen unter 03364 43137. In der Schönfließer Grundschule erfolgt die Einschulungsüberprüfung am 6. und 7. Februar. Unter der Nummer 03364 43388 ist eine Terminvereinbarung möglich.

Im Schulbezirk II für Fürstenberg sowie die Wohnkomplexe VI und VII gibt es die Grundschule "Johann Wolfgang .v. Goethe". Die Einschulungsgespräche finden am 30. und 31. Januar sowie am 1., 6., 8. und 9. Februar statt. Die Terminabsprache erfolgt telefonisch unter 03364 2435. Die Schulleitung der Diesterweg-Grundschule führt die Anmeldegespräche vom 6. bis 28. Februar durch. Eine telefonische Terminvereinbarung unter 03364 61132 ist erforderlich.

Die MOZ wird an diesem Donnerstag alle Grundschulen der Region vorstellen.