Im Handball-Fieber

Beeskow (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Henrik Schlünz aus Beeskow.

Eine Riege junger Handballerinnen schart sich in der Beeskower Turnhalle um ihren Trainer. Henrik Schlünz hat eine Magnettafel mit den aufgedruckten Linien eines Handball-Spielfeldes in der Hand. Jedes Mädchen ist ein "Magnet", das er je nach Spieltaktik hin und her schiebt. Die Mädchen verfolgen die Anweisung ihres hochgewachsenen Trainers aufmerksam. Für Schlünz schließt sich in solchen Momenten ein Kreis. Schließlich hat er selbst im zarten Alter von acht Jahren das Handballspiel gelernt. Und wie die Mädchen in der Beeskower Turnhalle hat auch er damals zu seinem Sportlehrer, der gleichzeitig auch sein erster Handballtrainer war, emporgeblickt. Sein erster Verein ist Lok Bergen. Dort durchläuft der junge Henrik alle Jugend-Stufen. Er spielt in der Rostocker Bezirks-Auswahl, erringt Siege und Platzierungen bei Spartakiaden.

Geboren wurde Henrik Schlünz 1963 in Bergen auf Rügen. Dort verbringt er auch seine Schulzeit, die er mit Abitur beendet. Nach der Armeezeit studiert er an der TU Dresden Maschinenbau. Dort lernt er auch seine aus Beeskow stammende Frau Gundula kennen. "Sie ist der Grund, warum ich Beeskower geworden bin". Das Paar heiratet 1988, aus der Ehe gehen Tochter Judith und Sohn Robert hervor.

Nach dem Studium zieht Schlünz nach Beeskow. Er arbeitet im Spanplattenwerk zunächst als Technologe, nach der Wende übernimmt er die Vertriebsleitung. Mit der Hornitex-Insolvenz wechselt Schlünz Betrieb und Branche. Er wird Außendienstmitarbeiter bei der Krankenkasse Debeka. Diese Aufgabe erfüllt ihn noch heute.

Mit dem Handballsport in Beeskow ist Schlünz seit dem Frühjahr 1989 verbunden. Sein erster Verein in Brandenburg ist Armeesportverein Beeskow. Nachdem der Verein aufgelöst wurde, wechselt Schlünz 1990 zu Rot-Weiß Friedland, dessen Handballsparte traditionell in Beeskow beheimatet ist. Sein Trainer Jürgen Wöhler formt ein starkes Team das in rascher Folge von der Kreisliga über die Landesliga, bis in die Verbandsliga aufsteigt. 1998 schaffen Schlünz und seine Kameraden es sogar in die Oberliga, wo sie zwei Jahre lang auf hohem Niveau Handball spielen. "Wir waren damals eine wirklich gute Truppe, einige von ihnen sind heute noch als Spieler und Trainer dabei." Bis 2009 ist Schlünz regelmäßiger Spieler in der ersten Männermannschaft.

Ab 2005 beginnt Henrik Schlünz, seine Kenntnisse und Begeisterung an handballbegeisterte Kinder als Trainer weiterzugeben. Zunächst leitet er die B-Jugend männlich an, seit 2008 die D-Jugend männlich. Diese Mannschaft führt er bis zur A-Jugend. "Die spielen heute in der ersten und zweiten Männermannschaft." 2009 gründet Schlünz über den Umweg einer Handball-AG eine Mädchengruppe, die heutigen Handballfrauen. Im selben Jahr wird er Abteilungsleiter Handball bei Rot-Weiß Friedland. Seit 2014 gibt es dank Schlünz eine Frauen-Handballmannschaft im regelmäßigen Spielbetrieb, die seit 2015 von Bernd Klinkisch betreut wird. Aktuell betreut Schlünz eine C-Jugend männlich und eine B-Jugend weiblich, die auf Kreisebene spielen. "Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, dass Spieler, die bei mir im Kindesalter angefangen haben, auch als erwachsene noch aktiv sind."

Seit 2015 ist Henrik Schlünz Vorsitzender von Rot-Weiß Friedland. Der Verein umfasst 191 Mitglieder in den Sparten Handball, Billard-Kegeln und Gymnastik. Seit einigen Jahren betreut der Verein auch Handball-AGs an den Schulen in Friedland, Beeskow, Tauche, Lindenberg und Görzig. Jedes Jahr gibt es eine Talentiade, wo die Teilnehmer der AGs sich untereinander messen können. So leistet Rot-Weiß Friedland unter der Leitung von Schlünz einen maßgeblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit des Handballs im Kreis,

Für Henrik Schlünz ist das ehrenamtliche Engagement für den Sport nicht nur eigene Erfüllung, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. "Sport holt Kinder von der Straße, Sport wirkt integrierend." Für den ein oder anderen Jugendlichen sei Sport der einzige Ort, um Erfolgserlebnisse zu haben. "Ich habe Situationen erlebt, da war der Sport für Kinder das, was sie aufrecht hielt." In den Handball AGs, die Rot-Weiß betreut, sind auch sieben junge Flüchtlinge integriert. Auch darauf ist der Vereinsvorsitzende stolz.