Exinschule mit Ganztagskonzept

Zehdenick (GZ) 275 Schüler werden an der Exin-Oberschule in Zehdenick derzeit in zwölf Klassen von 30 Pädagogen unterrichtet. Da neue Schüler immer gern gesehen sind, standen die Türen der Bildungseinrichtung am Sonnabend weit offen, um angehende Siebtklässler und ihre Eltern zu einem Rundgang einzuladen und sie so neugierig auf die Schule zu machen.

Tatsächlich kann die Exin-Oberschule mit einigen Pfründen für sich werben. Da ist zum Beispiel das Ganztagskonzept, bei dem die Hausaufgabenhilfe gleich mit eingeschlossen ist. Schon morgens sind die Bibliothek und der Computerraum geöffnet, wenn Schüler dort die Zeit bis zum Unterrichtsbeginn verbringen möchten.

Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften (AG) werden am Nachmittag für die Schüler angeboten, damit sie aus der Vielzahl die für sie passende aussuchen können. Die Palette der Angebote reicht von Sport über Tanz (neben Line-Dance erhalten die Schüler auch eine Unterweisung in den Grundschritten der Standardtänze, wenn sie sich auf den Abschlussball vorbereiten wollen) bis zum Yoga. Wer sich in der Küche zu Hause nicht auskennt, der kann in der Schul-AG Kochen lernen. In der siebten, achten und neunten Klasse ist die Teilnahme an einer AG Pflicht.

Eine weitere Besonderheit an der Schule ist, dass jeweils zwei Klassenleiter eine Klasse betreuen. "Dadurch wird es möglich, die Kinder bereits frühzeitig anhand ihrer Stärken und Schwächen zu fordern und zu fördern", erklärt Pädagogin Marion Reich den Grund dafür.

Die Sechstklässlerinnen Melanie Eichhorst aus Marienthal und Isa Ulrich aus Mildenberg sind ob der vielen Eindrücke, die auf sie während des Rundgangs einströmen, begeistert und sprachlos zugleich. Doch sie sind fasziniert davon, was an der Schule alles an Unterricht- und Freizeitkapazitäten angeboten wird.