Neue Fotos und sehr alte Keramik

Die Messlatte lag hoch seit der Präsentation des Silbermünzschatzes vor einem Jahr. Doch auch diesmal gab es für die Teilnehmer des Neujahrsempfangs des Heimatverein Lebus interessante neue Ausstellungsstücke zu sehen. "Mindestens 3000 Jahre alt" sei die Keramik, die seit Freitagabend in zwei neuen Vitrinen des Museums zu sehen ist, erklärte Archäologe Martin Petzel vom Landesamt für Denkmalpflege bei der Präsentation.

Gefunden worden waren die beiden "Leichenbrand" genannten Urnen und zahlreichen Keramikgefäß-Beigaben aus der Bronzezeit bereits vor 20 Jahren auf einem Feld in Falkenhagen. Doch niemand wollte sie damals haben, erinnert sich die Falkenhagenerin Elvira Moritz. Die Funde lagerten in einem Keller. Sie habe sie dem Falkenhagener Heimatverein übergeben wollen. Aber dessen Heimatstube ist aufgelöst worden. So habe sie die Keramik dem Lebuser Museum angeboten. Zur Oderstadt habe sie durch die Mitgliedschaft im Lebuser Chor eine enge Beziehung, erklärte die Dauer-Leihgeberin. Und schließlich heiße das Museum ja auch "Haus Lebuser Land".

Nicht ganz so alt wie die Keramik ist ein weiterer Neuzugang im Museum, der den Gästen des Neujahrsempfangs präsentiert wurde - ein Aquarell des Malers Max Heilmann (1869 bis 1956). Es zeigt die Lebuser Altstadt in den 30-er Jahren, vor der Zerstörung im Krieg und ist das zweite Bild des Frankfurter Malers, das der Heimatverein erhielt. - Vom Nachlassverwalter, einem Freund der Stadt Lebus.

In seiner Ansprache erinnerte der Vorsitzende des Heimatvereins, Günter Fehling, an das in vieler Hinsicht besondere Jahr 2016, in dem der Verein 25-jähriges Bestehen, das Museum seinen 10. Geburtstag feierte. Rund 900 Besucher kamen zu den etwa 20 Veranstaltungen ins "Haus Lebuser Land", das im Zuge der Sanierung des benachbarten künftigen Pfarrhauses von der Stadt einen Archivraum und eine neue Teeküche spendiert bekommen hat.

Dass es bei der guten Zusammenarbeit bleiben soll, versicherte die neue Lebuser Bürgermeisterin Britta Fabig beim Empfang, als sie Günter Fehling den unterzeichneten neuen Nutzungsvertrag übergab. Dessen Aushandeln war eine der letzten Aufgaben der scheidenden Schatzmeisterin des Heimatvereins, Kerstin Kohlmeyer gewesen. Ihr wurde am Freitagabend, ebenso wie der zum Jahresende aus dem Amt geschiedenen langjährigen Geschäftsführerin Astrid Gericke großer Dank gezollt. Beide bleiben dem Verein in der zweiten Reihe treu. Mit dem neuen 2. Vorsitzenden Swen Hübscher gehe der Verein die Verjüngung an, erklärte Günter Fehling.

Er verlas ein Grußwort der künftigen Nachbarin, Pfarrerin Katharina Falkenhagen. Sie will im Frühjahr mit ihrer Familie ins dann fertig sanierte Pfarrhaus einziehen und auch die Veranstaltungsangebote im Museum nutzen.

Mit einem Geschenk war auch Klaus Vetter vom Wuhdener Heimatverein nach Lebus gekommen. Er überreichte Stadtchronist Manfred Hunger die "Lebuser Amtsartikel" aus dem Jahre 1729, eine Sammlung von 34 aufschlussreichen Vorschriften.

Die Vorsitzende der Fotogruppe des Heimatvereins, Gudrun Kissinger, führte in die neue Ausstellung im Veranstaltungsraum "Von Ackerbau bis Ziegenkäse" ein, lobte schöne Schnappschüsse und dankte Elke Frese und Helga Töpfer für die Gestaltung.