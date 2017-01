Kurstädter achten auf Gesundheit

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Gesundheitsbewusstsein der Leute hat zugenommen", sagt Martina Hiller, Mitarbeiterin der Bad Freienwalder Volkshochschule. Eine Tendenz, die sie schon seit mehreren Monaten und teilweise Jahren bei den Kursen beobachtet. "Die Leute versuchen einfach, besser auf sich zu achten."

An diese Entwicklung passt nun auch die Volkshochschule ihr Kursangebot immer mehr an. Im Februar und März wird etwa das Thema Ernährung bei vier Workshops eine Rolle spielen. In dem Angebot "Kochen für den leichten Genuss" (siehe Kasten) werden sich die Teilnehmer mit der Mahlzeitzubereitung aus der mediterranen, vegetarischen und asiatischen Küche beschäftigen. Im letzten Workshop wird auch der leichte Genuss mit Fleisch nicht zu kurz kommen. "Wir haben die Idee dafür anlässlich des Weltdiabetestages ins Programm aufgenommen. Dort hat sich im letzten Jahr doch gezeigt, dass viel Interesse besteht", sagt Martina Hiller. Die Programmpunkte hat die Volkshochschule, die beim Landkreis angesiedelt ist, mit der Apothekenumschau erstellt.

Das gestiegene Gesundheitsbewusstsein bestätigt sich auch in der Auslastung der Yoga-Kurse. "Derzeit haben wir nur noch einen einzigen Platz zur Verfügung", so die Mitarbeiterin der Volkshochschule. Dieser könne im Montagskurs um 17 Uhr besetzt werden. Vorwiegend Frauen ab 50, aber auch junge Mütter finden sich in den Kursen wieder, so Martina Hiller. Weil der Zuspruch so groß ist, überlegt sie noch einen Kurs mit ins Programm zu nehmen. Die aktuell laufenden Seminare laufen noch bis Ende März und zu den Osterfeiertagen Mitte April. "Wer einen nächsten Kurs besuchen will, sollte sich möglichst früh bei uns erkundigen", so Martina Hiller.

Empfehlen kann die Mitarbeiterin zudem den Smovey-Kurs. Dort werden mit Ringen und Kugeln Blockaden und Verspannungen im Körper gelöst. Für die erste Serie hatte sich der Mehrheit der bereits angemeldeten Teilnehmer krank gemeldet. Deshalb soll der Kurs nun am 15. Februar starten.

Freie Plätze gibt es auch noch im Qigong-Kurs, bei dem mit langsamen Bewegungen zur inneren Kraft gefunden werden soll. Der Kurs läuft jeden Mittwoch unter der Leitung von Hannelore Wittkopp um 18.45 Uhr im Raum Darstellendes Spiel im Bertolt-Brecht-Gymnasium.

Ein Dauerthema in der Volkshochschule bleiben die Sprachkurse. In der Kurstadt werden Englisch, Spanisch und Polnisch angeboten. "Die Nachfrage für Polnisch ist vorhanden", sagt Martina Hiller. "Leider finde ich dafür keinen Dozenten." Wer einen Dozenten kennt oder selbst gern Polnisch in der Bildungseinrichtung unterrichten würde, kann sich an die Mitarbeiterin wenden. "Die Dozenten müssen keine Muttersprachler sein", fügt Martina Hiller hinzu.

Auf der Internetseite können Sprachinteressierte zuvor ihre Kenntnisse testen. Nach den Fragen und Aufgaben wird der Kenntnisstand eingeschätzt und ein entsprechender Kurs - Anfänger oder Fortgeschrittene - empfohlen.

Anmeldungen und Informationen unter 03346 8506846 oder auf der Internetseite www.vhs-mol.de