Bayern mögen Frankfurter Radler

Was machen Bayern auf der Grünen Woche? Richtig, Bier trinken. Als die Messe am Sonnabend um 18 Uhr ihre Türen langsam schließt, leeren sich die meisten Hallen. Bis auf eine. In der Bayernhalle schert sich niemand um den Messeschluss, da ist der riesige Biergarten noch vollbesetzt mit Damen und Herren in Dirndl und Lederhose, die sich fröhlich zuprosten und lauthals singen.

Die meisten von ihnen tragen die oberbayrische Gebirgstracht. Denn aus Oberbayern ist eine 80-köpfige Gruppe angereist, um ein verlängertes Wochenende lang auf der Grünen Woche zu feiern. Und weil das Bier auch noch am Abend schmecken soll, starten drei von ihnen am Nachmittag in der Brandenburghalle mit etwas Leichterem, mit dem neuen Frankfurter Radler naturtrüb, das nur 2,5 Prozent Alkohol enthält. Andreas Thrainer und die Brüder Benedikt und Quirin Wirkner aus Schaftlach gehören damit zu den ersten, die das neue Produkt der Frankfurter Brauhaus GmbH probieren dürfen. "Wir trinken natürlich normalerweise Weißbier", sagt Andreas Thrainer. Aber das neue Frankfurter Radler sei "wirklich gut. Es schmeckt sehr nach Zitrone, ist ein guter Durstlöcher." Von der Marke Frankfurter Pilsener hätten sie zwar noch nie etwas gehört, aber sie könnten das Radler weiterempfehlen.

Zu kaufen bekommen die jungen Männer aus Oberbayern das Radler in ihrer Heimat wohl eher nicht. Anders als Anja Krause aus Kremmen, die als Brandenburgerin deutlich bessere Chancen hat. "Also mir schmeckt das super", lobt die junger Frau, "ich mag naturtrübes Bier sowieso und würde das auch kaufen." Ihre Begleiterin Jacqueline Jaenisch hat sich ein "echtes" Frankfurter Pilsener zapfen lassen. "Ich mag eher herberes Bier", erklärt sie, die ebenfalls in Kremmen zu Hause ist, "und das Frankfurter ist wirklich gut, ich trinke das heute zum ersten Mal."

Mindestens einen Fan hat das Frankfurter Radler naturtrüb jetzt in der Brandenburger Landesregierung. Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) hat es nicht nur gekostet, sondern am Freitag zum Messestart auch selbst zapfen dürfen, wie er verrät. "Also das neue Radler aus Frankfurt schmeckt ganz gut", sagt er am Sonnabend, "es prickelt ein Stückchen und es löscht den Durst." Und er ergänzt: "Es sorgt dafür, dass man mit frischem Schwung an seine nächsten Aufgaben gehen kann."

Wie die Frankfurter Brauhaus GmbH präsentieren auch andere Unternehmen aus Ostbrandenburg Neuheiten auf der Grünen Woche. Fischer Peter Schneider aus Brieskow-Finkenheerd zum Beispiel, seit 25 Jahren in Berlin dabei. "Fischer Schneiders Oderströmling" nennt sich die Bratwurst, die ausschließlich Fleisch des Schlei enthält. Der Schlei war am Eröffnungstag der Messe zum Brandenburger Fisch des Jahres gekürt worden - ein guter Grund für Peter Schneider, den Fisch in den Vordergrund zu stellen. "Wir haben im vergangenen Jahr sehr viel Schlei gefangen", verrät er. Für die Grüne Woche hat er extra kleine Bratwürste gefertigt, "schließlich sollen die Menschen ja viele verschiedene Sachen kosten. Unsere Oderströmlinge kommen jedenfalls sehr gut an."

Gleich mit drei Neuheiten ist die Klosterbrauerei Neuzelle GmbH dabei: mit dem Neuzeller Dunkel, dem Aronia-Kirsch-Bier und dem alkoholfreien Aronia-Apfel 0,0. "Wem unser Schwarzer Abt etwas zu süß ist, für den ist das neue Dunkel genau das Richtige", sagt Standbetreuerin Rosemarie Borchert. Und wer schon immer mal Kräuterschinken, Früchte-Lyoner oder mit Fenchel veredelte luftgetrocknete Salami probieren wollte, der sollte nach der Messe mal bei der Landfleischerei Ranzig vorbeischauen, die auch in Frankfurt zwei Filialen unterhält.