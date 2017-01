artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird es auch am Himmelfahrtstag 2017 den Neuzeller Klostermarkt "Handwerk trifft Kultur" geben. Dafür sucht die Besucherinformation Handwerker, die altes, aber auch neues Handwerk präsentieren und ihre handgefertigten Produkte verkaufen möchten. Interessenten können sich in der Besucherinformation auf dem Stiftsplatz in Neuzelle melden.