Täter erbeuten bei Einbruch zwei Goldringe

Schöneiche (MOZ) In der Zeit von Freitag, 8.15 Uhr bis 19 Uhr, haben bisher noch unbekannte Täter das Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Brandenburgischen Straße in Schöneiche aufgehebelt. Hierdurch gelangten sie in das Innere des Hauses, das sie komplett durchwühlten. Wie die Polizei mitteilte, hatten es die Täter nach bisherigen Erkenntnissen und einem ersten Überblick auf Goldschmuck abgesehen. Zwei Goldringe konnten sie tatsächlich entwenden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 800 Euro beziffert. Vor Ort waren Spezialkräfte aus dem Bereich Kriminaltechnik. Weitere Ermittlungen laufen.