Jubiläumskonzert von Sabine Brand

Dorthin hat sie anlässlich ihres 20-jährigen Bandjubiläums, welches sie in diesem Jahr feiert, eingeladen. Mehr als 150 Besucher, darunter zahlreiche Freunde und treue Fans, wollen sich dies nicht entgehen lassen.

Im Saal sind an den langen Tafeln alle Stühle besetzt, einige nehmen Stehplätze in Kauf. Sabine Brand betritt endlich mit etwas Verspätung die Bühne. Mit großem Applaus heizen die Menschen die Stimmung an. Ein Gitarrist sitzt bereits mit seinem Instrument bereit und wartet auf seinen Einsatz. Es ist Michael, der Ehemann von Sabine, dem sie 2000 das Ja-Wort gab.

Zum Jubiläumskonzert kommt die Musikerin im kurzen schwarzen Kleid mit breiten Goldstreifen an den Armen und dazu passend glänzenden Highheels auf die Bühne. Sie rückt sich den Hocker an das Mikro, begrüßt das Publikum und ist überwältigt. Das Ehepaar schenkt sich einen verliebten Blick, nickt sich zu, das Zeichen zum Auftakt mit dem Lied "Seite an Seite".

Die Menschen im Saal klatschen mit, besonders die Frauen am ersten Tisch, der direkt seitlich nahe der Bühne steht. Es sind die treuesten Fans. Die Sängerin bedankt sich nicht nur bei ihnen, sondern bei allen, auch bei ihrer vor 36 Jahren gestorbenen Mutter und bei ihrem Lehrer Rudi Helwig. Denn der 86-Jährige habe damals zu ihr geagt. "Mensch Sabinchen, mach Musik, du musst zur Hochschule." Leider könne er nicht zu diesem Konzert kommen, bedauert Sabine Brand.

Die Sängerin mit inzwischen 35 Jahren Bühnenerfahrung erzählt zwischen ihren Liedern über ihre musikalische Laufbahn. Mit neun Jahren nahm sie Saxofonunterricht an der Musikschule in Oranienburg. Im Laufe der nächsten Jahre stand für sie schnell fest, dass sie als Musikerin arbeiten möchte.

An der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" studierte sie 1979 bis 1983 im Fach Saxofon und Pädagogik und sammelte in dieser Zeit erste Erfahrungen in verschiedenen Bands. "Wer ein eigenes Unternehmen hat, weiß: Die Titanic kann auch sinken", sagt Sabine Brand und singt "My Heart will go on" (Mein Herz wird weiter schlagen) - den Filmsong des Katastrophendramas "Titanic" von James Cameron. Dazu laufen Ausschnitte aus dem Film auf der großen Leinwand neben der Bühne im Oranienwerk. Es herrscht eine rührselige Stimmung, als dann noch die Musikerin ein Solo auf dem Saxofon spielt.

Aber das Schiff von Sabine Brand ging nicht unter, im Gegenteil es nahm Fahrt auf. Die Musikerin aus Oranienburg unterrichtete an der Musikschule ihrer Geburtsstadt, traf 1996 ihren damaligen Studienkollegen Michael Brand wieder und plante mit ihm, die Band "Just for Fun" zu gründen - mit Sonny Ray und Henric Raasch.

Letztere betreten am Sonnabend plötzlich im Oranienwerk die Bühne. Er nimmt am Keyboard Platz und sie steht am Mikro: "Das war eine geile Zeit und richtig lustig. Wir haben aus Spaß Musik gemacht", sagt sie und lacht herzhaft laut. Danach singt sie mit ihrer markanten Stimme über die Kraft der Liebe "Power of Love". Michael begleitet an den Saiten, Henric spielt die Tasten und Sabine steigt mit dem Saxofon ein.

Die "Ur-Band" steht komplett auf der Bühne und präsentiert wie damals stimmungsvolle Lieder. Die Menschen im Saal begleiten sie mit viel Beifall zu weiteren Titeln. Sabine und Michael Brand, nicht nur musikalisch sondern auch privat ein Paar, krönen ihre Beziehung 1998 mit der Geburt ihrer Tochter Sophie und starten als Duo "Fun" durch.

Der Spaß steht bei beiden immer im Vordergrund. Auch für Sophie, die ihre Eltern beim Oranienburger Jubiläumskonzert am Klavier begleitet und mit ihnen den Erfolg feiert.

Das Schiff von Sabine Brand kann nach einem gelungenen Abend mit vielen Zugaben in Ruhe weiter fahren.