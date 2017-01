Schmuck und Geld gestohlen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonnabend, 12 Uhr bis 22 Uhr, in ein Haus in der Fürstenwalder Julian-Marchlewski-Straße eingebrochen. Nach Polizeiangaben gelangten sie über ein Nachbargrundstück auf das Grundstück des Tatobjektes. Zutritt zu dem Haus verschafften sich die Täter über eine Seitentür, die sie aufhebelten. Im Haus durchsuchten sie hauptsächlich das Schlafzimmer, aus dem sie Bargeld und Schmuck entwendeten. Spezialisten der Kriminaltechnik nahmen Spuren auf. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert.