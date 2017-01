artikel-ansicht/dg/0/

Herr Ruchniewicz, die national-konservative Regierung in Polen will die Geschichte Polens umschreiben.Stimmt das?

Den Eindruck könnte man bekommen. Denn zurzeit versucht sich das Land auf bestimmte Teile der polnischen Geschichte zu konzentrieren, die das heldenhafte Polen, etwa als Freiheitskämpfer und Märtyrer, zeigen. Damit wird die historiographische Richtung bevorzugt, die apologetisch ist und nicht eine kritische Auseinandersetzung mit der nationalen Geschichte bedeutet.

Zum Beispiel?

Das Museum des Warschauer Aufstandes, dort werden Personen als Helden dargestellt, die etwa Jugendliche in den aussichtlosen Kampf gegen die deutschen Besatzer, in den sicheren Tod geschickt haben. Sie wurden geopfert. Das ist das polnische Martyrium: Sich Aufopfern am Altar des Vaterlandes. Die Aufständischen haben zwar verloren, aber auch gesiegt. Moralisch gesiegt, weil sie auf der guten Seite gekämpft haben. Diese Schemata muss man sich in den Diskussionen vergegenwärtigen.

Wird die Geschichte also manipuliert?

Es wird nicht differenziert, dann entsteht der Eindruck, alles ist wichtig. Es werden bestimmte Sachen auf einen Nenner gebracht. Zum Beispiel: in dieser Darstellung werden einige Strömungen/Organisationen des polnischen Untergrunds während des 2. Weltkrieges, und nach 1945 die Bedeutung der sogen. verfemten Soldaten, also gegen den Kommunisten kämpfenden Gruppierungen, überschätzt (w tym przekazie przecenia sie niektóre nurty podziemia okresu II wojny swiatowej, a 1945 znaczenie tzw. zolnierzy wykletych, czyli róznych grup walczacych zbrojnie z komunistami.). Sie werden als Helden dargestellt. Man sollte aber die Fälle individuell betrachten. Aber nein, da kommt wieder dieses Schema, sie haben ihr Leben für eine gute Sache geopfert, also moralisch gesiegt.

Warum wird das gemacht?

Weil man Gründungsmythen braucht, für diese Revolution, die in Polen zurzeit stattfindet. Man braucht Helden. Die neue Regierung mag keine Kompromisse in der Geschichtsbetrachtung: Alles ist schwarz-weiß, entweder-oder. Deswegen tut sie sich auch schwer mit dem Datum 1989. Denn es handelte sich hier um ein Kompromiss.

Wird Walesa deswegen als Verräter von der PiS-Regierung gesehen?

Ja, weil er begonnen hat, diese Veränderung auf dem dialogischen Weg zu realisieren. Als friedliche Revolution. Und nicht kämpferisch. Es gab also keine Opfer. Und manchmal habe ich den Eindruck, das wird von manchen bedauert. Weil sie auf diese Weise keine neuen Helden jetzt schaffen können, und das Jahr 1989, das für viele ein Wendejahr ist, wird als Verrat gesehen.

Sie sprechen doch von einer Revolution in Polen, also ist die neue Ordnung auch gewollt?

Ja, die Polen haben nach der Wahl eine kalte Dusche bekommen. Die PiS hat die Wahl gewonnen und das Volk akzeptiert es. Gleichzeitig muss sich die Partei aber auch gefallen lassen, dass Fragen gestellt werden. Wenn etwa die Institutionen wie das Verfassungsgericht eines demokratischen Staates infrage gestellt werden, die Medienfreiheit eingeschränkt wird.

Was wird nach vier Jahren solcher national bestimmten Politik sein?

Wenn diese Politik in alle Bereiche der Polen eingreift, dann müssen sie sich überlegen, was sie zu verlieren haben, und ob es sich lohnt bei der nächsten Wahl dieselbe Partei zu wählen. Die Polen haben sich an bestimmte Vorteile, die die EU mit sich bringt, gewöhnt, vor allem die jungen Leute schätzen sehr die Freiheiten, wieReisen und freie Marktwirtschaft. Nach wie vor funktioniert auch das Meiste: wie etwa das Schengenabkommen. Aber wir wissen nicht, wie lange noch. Denn wenn die Krisen in Europa zunehmen, kann es sein, dass bestimmte Freiheiten wieder zurückgenommen werden, wenn auch nur teilweise.

Und warum gehen die Polen nicht auf die Straße und kämpfen um ihreFreiheit wie früher?

Die Lage in Polen ist kompliziert. Die Opposition ist schwach und bietet keine Alternative. Die Orientierung fehlt. Es gibt die Regierungspartei, dann ein paar Oppositionsparteien. Sie sind aber nicht imstande ein Block zu bilden. Nur negativ über die PiS-Partei zu reden hilft da nicht weiter. Es finden keine richtigen Debatten statt. Viele Polen sind mit sich selbst beschäftigt. Das beste Beispiel ist die Flüchtlingsdebatte, die es in Polen eigentlich nicht gegeben hat. Es gibt zwar Proteste, wie die vom Komitee der Verteidigung der Demokratie (KOD) oder Frauenproteste, die die Regierung gezwungen haben, das umstrittene Vorhaben der Verschärfung des Abtreibungsgesetzes zurückzunehmen. Trotzdem fehlt dem Land eine konstante kritische Öffentlichkeit – die Medien wurden übernommen von der Regierung. Die konservativen und regierungstreuen Medien werden finanziell unterstützt, die wenigen freien Medien, die es noch gibt, kämpfen ums Überleben. Hier entsteht eine Situation wo wir praktisch kein Gegengewicht haben. Es bleibt nur die Kritik seitens Europa.

Die EU ist selber krisengebeutelt, zu schwach um sich einzumischen in Polen?

Es handelt sich bei der EU um einen Verbund, der auf freier Basis geschieht. Polen hat durch Verhandlungen den Beitritt beantragt und wurde angenommen. Dazu gehören auch bestimmte Werte. Selbstverständlich ist die EU ein Model, bei dem hier und da etwas nicht funktioniert, dafür hat man aber den Verbund geschaffen, damit man diese Fragen gemeinsam lösen kann. Was jetzt in Polen passiert, kann man so nennen: „Wir haben jetzt ganz andere Vorstellungen von Europa. Wir möchten unsere Rolle in Europa stärken. Wie? Dass Polen als Staat stärker auftritt, gleichzeitig aber von allen Vorteilen der EU profitiert.“ Diese Souveränität wird hier ganz anders formuliert als in der Rest-EU. Gleichzeitig passieren Sachen für die wir uns einfach nur schämen sollten. Als Land, das für Freiheit gekämpft haben. Ob EU zu wenig oder zu viel eingreift ist nicht die Frage, sondern dass das Vertrauen Westeuropas gegenüber Polengleich Null tendiert.

Wird Polen dadurch isoliert?

Ja, und es fehlen zunehmend Verbündete. Der deutsche Bundesaußenminister Steinmeier betonte in einem seiner Essays: Er akzeptiere, dass es unterschiedliche Länder in Europa gibt, deswegen sollten diese Länder, die etwas andere Meinung haben,den anderen erlauben die Integration als gemeinsames Europa fortzusetzen. Das bedeutet, dass man – ein Horrorszenario für Polen – von Europa von zwei Geschwindigkeiten spricht. Polen wird zur Peripherie gemacht. Und wird anfällig für Angriffe von Osten. Das muss man auch in diesen Kategorien sehen. Leute passt auf, ihr seid beigetreten, wir stehen all für dieselben Werte, wir haben gedacht, wir machen alle mit, aber wenn ihr eine andere Meinung habt, solltet ihr uns erlauben, das zu machen was wir vorhaben. Die Tür ist nicht geschlossen - wenn ihr nachkommen wollt.

Wie steht es um die deutsch-polnischen Beziehungen nun?

Sie sind auf Eis gelegt. Es war klug von der deutschen Politik, dass sie sich in der ersten Phase der neuen Regierung zurückgehalten hat. Es wurden viele Angebote gemacht. Etwa für gemeinsame Treffen. Das wurde nicht richtig erkannt auf der polnischen Seite. Nach dem Tod von Professor Wladyslaw Bartoszewski wurde längere Zeitkeine Person genannt als Bevollmächtigter für die deutsch-polnischen Fragen. Bartoszewski hatte einen ganz wichtigen Partner auf der deutschen Seite, den brandenburgischen Ministerpräsidenten Woidke, sie waren ein Tandem. Plötzlich wurde auf diese Pufferzone verzichtet. Wenn die polnische Regierung Interesse hätte, so eine Pufferzone zu schaffen, hätte sie schnell einen Mann an diese Stelle gesetzt der von Bedeutung ist. Denn sonst prahlen zwei Regierungen aufeinander. Später wurde der polnische Vizeinnenminister Jakub Skiba ernannt.

Zur Person

Krzysztof Ruchniewicz (49) ist ein polnischer Historiker, Experte im Bereich der europäischen Geschichte und der deutsch-polnischen Beziehungen. Er ist Professor an der Universität Wroclaw und Direktor des dortigen Willy-Brandt-Zentrums für Deutschland- und Europastudien. Der gebürtige Breslauer war Mitglied des wissenschaftlichen Beirats in der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung.