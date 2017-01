Rundgang durch die Libertasschule

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (GZ) Die Libertasschule in Löwenberg öffnete am Freitagabend ihre Türen. In familiärer Atmosphäre konnten sich die künftigen Schüler und ihre Eltern in den Räumen der Bildungseinrichtung umsehen. Mit besonders hohen Besucherzahlen rechnete die Schule allerdings nicht. Das liege erfahrungsgemäß vor allem daran, dass der Großteil der neuen Fünft- beziehungsweise Siebtklässler entweder bereits die Grüneberger Filiale der Libertasschule oder den Grundschulbereich in Löwenberg besucht, wie Schulleiter Axel Klicks ganz entspannt erklärte. Doch auch wer nach der sechsten Klasse eine Gymnasialempfehlung bekommt, erhalte die entsprechende Unterstützung, um diesen Weg einschlagen zu können, ergänzte er.