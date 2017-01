Diavortrag über Kuba

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Am Donnerstag entführt der Fernwehbilderbogen auf der Burg Storkow ab 19.30 Uhr die Besucher nach Kuba. "Rhythmus, Rum & Revolution" ist der Diavortrag von Pascal Violo überschrieben. Das Burgstübchen bietet aus diesem Anlass ein landestypisches Gericht an. Der Referent erzählt spannend, authentisch und lustig Geschichten, die geprägt sind vom vertrauensvollen und herzlichen Kontakt zu den Menschen. Karten sind im Vorverkauf für 10 Euro in der Tourist-Information Storkow erhältlich (Tel. 033678 73108).