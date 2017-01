Musical "Die Insel 2.0" fasziniert hunderte Besucher

artikel-ansicht/dg/0/

Schildow (OGA) In der Turnhalle in Schildow herrschte große Aufregung am Samstagnachmittag. Die Sportgemeinschaft des Ortes hatte zu einem Musical der besonderen Art eingeladen. Das Stück "Die Insel 2.0" wurde von den Mitgliedern der Abteilung Turnen aufgeführt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546631/

Während sich auf der einen Seite der Halle die Zuschauer auf den Bankreihen drängen, bereiten sich auf der anderen Hälfte die Mädchen und Jungen auf ihren Auftritt vor. "Wir sind Schmetterlinge", sagt Jolie. Die Neunjährige hat sich mit ihren Freundinnen Alina und Lena rote Kringel auf Nasenspitze und Wangen gemalt.

Bevor es für die Mädchen an den Start geht, schlüpfen sie noch in ihre rosafarbenen Kleider und legen ihre Flügel an. Alle sind aufgeregt. So auch Pablo Miegel. Der Neunjährige aus Schildow turnt seit acht Monaten im Verein. An diesem Abend trägt er keine Turnhosen, sondern einen braunen Anzug und eine Maske. In dem Stück gehört er wie auch sein Freund Lasse Zytowski aus Schildow zur Gruppe der Affen. Bevor sie jedoch genüsslich ihre Bananen essen können, haben sie noch einiges vor sich.

In dem Musical steht keiner still - es wird gerannt, gesprungen, gehangelt, balanciert und getanzt. Letzteres machen eher nur die Mädchen. Fast perfekt drehen sie sich synchron zur Musik in einer Reihe und faszinieren dazu noch mit wunderschönen Kostümen.

Übungsleiter und Trainer hatten in der Halle einen abwechslungsreichen Parcours aufgebaut. Balancierbalken, Reck, Kasten, Trampolin und Bock standen bereit. Dazu lagen viele dicke blaue Matten an den Geräten aus sowie lange Turnmatten. Dies alles und dazu einige Palmen aus Pappe und je nach Szene das richtige Licht stellte eine Insel dar.

"Die Insel" heißt auch das Stück, welches die Kinder an diesem Tag zweimal in Folge aufführen. Die Geschichte stammt aus der Feder von Übungsleiter Ralf Kersten, der auch teilweise die Musik dazu komponiert hat. Diese beginnt dramatisch und die Jüngsten im Publikum schauen mit weitaufgerissenen Augen zu. Denn die Halle ist dunkel, vor dem Zuschauerblock rennen die Darsteller im Kreis herum und schwenken Stäbe mit blauen Tüchern. Eine Stimme aus dem Lautsprecher erklärt, dass eine Kinderturngruppe während einer Kreuzfahrt über die Meere schaukelt und dort gerade ein heftiges Gewitter tobt. Nach lautem Geschrei ist es plötzlich ruhig. Langsam wird es hell und neun Kinder der Turngruppe liegen am Strand. Das Stück, welches von Licht und Farbe lebt, lässt die Überlebenden im hellen Scheinwerferlicht die sonnig warme Insel erkunden. Dabei umwandern sie immer wieder die Sportgeräte und zeigen an ihnen spektakuläre Turnübungen. Sie begegnen tierischen Bewohnern und beziehen springfreudige Frösche, wilde Affen und zarte Schmetterlinge mit in ihre sportlichen Aktivitäten ein. Sogar mit Kriegern der Insel nehmen sie es auf und begeistern diese letztlich mit ihrer Kunst. So endet schließlich alles in großer Freundschaft und einem grandiosem Wettkampf, den die Krieger, die von Kindern trainiert wurden, gewinnen. Ziel dieses Musicals ist es, diesen jungen Sportlern, die beim Training in Leistungszentren nicht mithalten können, trotzdem eine schöne Gelegenheit zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen. Ein halbes Jahr haben sie geübt, um die Geschichte turnerisch darzustellen. Belohnt wurden sie am Ende mit lautem Applaus.