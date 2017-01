Neues Löschgruppenfahrzeug übergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Die Stadt Hohen Neuendorf investiert erneut in die Modernisierung des Fahrzeugspark der Feuerwehr. Am Sonnabend ist ein neues Löschgruppenfahrzeug offiziell übergeben worden.

Spalier zum Empfang: Stolz präsentiert die Wehrführung das neue Löschgruppenfahrzeug den Kameraden auf dem Hof vor dem Depot an der Waldstraße in Hohen Neuendorf. Anschließend duften die Kameraden und deren Gäste das Fahrzeug ausführlich begutachten

© Jürgen Liebezeit

"Das ist eine normale Ersatzbeschaffung", erklärt Stadtbrandmeister Robert Röhl den Hintergrund des Fahrzeugkaufs. Denn das alte Löschfahrzeug hat schon 20 Jahre auf dem Buckel und schwächelte in den vergangenen Monaten. Immer häufiger mussten das alte Fahrzeug oder die umfangreiche Ausrüstung repariert werden. Trotzdem versucht die Stadt, das Altfahrzeug noch zu verkaufen.

Das neue Löschgruppenfahrzeug wurde bereits am Nikolaustag in Luckenwalde abgeholt. Da die Hohen Neuendorfer Feuerwehrleute sich aber zunächst mit der modernen Technik vertraut machen mussten, wurde es erst fünf Wochen später in den Dienst gestellt. Die Zeit wurde ebenso genutzt, um die erst zwei Jahre alte Funktechnik des Vorgängers in das neue Auto einzubauen.

Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) dankte vor allem den Stadtverordneten für ihren Mut, das Geld für den Kauf des Löschgruppenfahrzeugs bereitzustellen. Immerhin hat die Feuerwehr Ende vergangenen Jahres ein Drehleiterfahrzeug für mehr als 600 000 Euro bekommen. Bestellt ist bereits ein neuer Rüstwagen, der nach Borgsdorf geht und dort ein 24 Jahre altes Einsatzfahrzeug ersetzten soll. Zudem wird noch ein neuer Einsatzleitwagen für die Feuerwehr erwartet. Den bezahlen allerdings der Landkreis und das Land Brandenburg, da er zu einer übergeordneten Brandschutzeinheit gehört.

Stadtbrandmeister Robert Röhl bedankte sich vor der Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Steffen Apelt an Löschzugführer Steffen Eiche bei den Kameraden, die die Neuanschaffung vorbereitet haben. Fast tausend Positionen mussten geprüft werden, ob sie notwendig oder verzichtbar für das neue Fahrzeug sind. "Das hat ewig gedauert", so Röhl, der die Feuerwehr in Hohen Neuendorf jetzt technisch sehr gut aufgestellt sieht.