Tom Kühne am Knöchel verletzt

Hennigsdorf/Kremmen (HGA) Das Wichtigste: Es ist nichts gebrochen. Hennigsdorfs Tom Kühne, der sich im Spiel gegen Zehdenick verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste, ist wieder zu Hause. Wie sehr die Bänder im Knöchel in Mitleidenschaft gezogen wurden, muss noch geprüft werden. "Ein Bruch währe die Katastrophe gewesen. Aber so ist es natürlich auch nicht schön. Tom verpasst die Vorbereitung", so FC-98-Co-Trainer Daniel Heilmann.