Gastgeber FVE scheitert einmal mehr

Oliver Lorenz war es, der mit seinen beiden Treffern im Endspiel am Freitag eine Stunde vor Mitternacht den überraschenden Coup des VfB Steinhöfel perfekt gemacht hatte. Der Jubel des Kreisoberligisten, der die komplette höherklassige Konkurrenz aus dem Ostbrandenburgkreis sowie die drei Berliner Gastmannschaften hinter sich ließ, war entsprechend groß.

Es war immerhin das fünfte Turnier, das die Steinhöfler in diesem Winter gespielt haben. "Wir machen das natürlich aus Spaß an der Freude. Aber die Jungs sind geil auf die Halle", sagte Trainer Thomas Schmidt, dessen größte Sorge war, dass sich keiner seiner Akteure verletzt. Dreimal hatte der VfB, als Aufsteiger nach der Hinrunde starker Fünfter der Ostbrandenburgliga, im Vorfeld in der kleinen Halle der Fürstenwalder Förderschule trainiert. "Da habe ich mich drum gekümmert, so was hat es zuvor im Steinhöfler Fußball noch nicht gegeben", betonte der 34-jährige Schmidt, der sein Team von der Bank lautstark coachte. Besonders in dem emotionsgeladenen Finale, in dem es phasenweise doch sehr hektisch zuging.

Da hatte Lorenz mit einem straffen Schuss fast von der Mittellinie die Führung erzielt, kassierte aber Sekunden später nach einem Foul mit Verletzungsfolge an Adrian Ebert eine Zeitstrafe. Der FV Erkner nutzte die Überzahl: Sven Paprotny passte zu Enrico Schulz, der ohne Mühe zum Ausgleich traf. Wenig später schickte Schiedsrichter Peter Gerlach den Neu-Erkneraner Robert Szczegula auf die Strafbank, und diesmal waren es die Gäste, die beim fünf gegen vier in Person von Lorenz trafen. Die letzte Möglichkeit zum erneuten Gleichstand durch einen Kopfball (!) von Schulz vereitelte Gerard Binder, wie schon zuletzt beim Pneumant-Cup in Fürstenwalde zum besten Torhüter gewählt - der Außenseiter Steinhöfel hatte den Pokal der Erkneraner Wohnungsgesellschaft gewonnen, war damit bei der siebten Turnierauflage der siebte Sieger.

Das wäre im übrigen auch der FVE gewesen, denn die Gastgeber haben ihr Turnier noch nie gewinnen können. Zum dritten Mal scheiterte sie im Finale, im Vorjahr waren sie Dritter, dreimal Vierter. Für Trainer Heiko Schickgram zwar kein Beinbruch, "aber vielleicht sollten wir uns im nächsten Jahr ja doch um die eine oder andere Hallentrainingszeit bemühen." Mit Szczegula, dem syrischen Linksfuß Mohammed Saleh und Torhüter Oliver Hoffmann hatte der Erkneraner Coach alle drei Winter-Neuzugänge aufgeboten. Und sie gehörten auf Anhieb zu den auffälligsten Akteuren der Randberliner.

Im kleinen Finale besiegte der Landesliga-Rivale Storkower SC den TSV Eiche Köpenick mit 2:0. Der Pokalverteidiger stellte mit Koray Bulay, der sechsmal erfolgreich war, zudem den besten Turniertorschützen. "Ich würde gern mehr Hallenturniere spielen, aber der Fokus des Vereins ist natürlich ganz klar auf die Punktspiele und den Klassenerhalt gerichtet", weiß der 24-Jährige, der mit dem SSC auf dem letzten Tabellenplatz überwintert.

Die Storchenstädter hatten Pech, dass sie im Halbfinale auf einen FV Erkner trafen, der beim 3:1 seinen besten Turnierauftritt hinlegte. Allen voran Keeper Hoffmann und der zweifache Torschütze Florian Fleck (19), der als bester Feldspieler ausgezeichnet wurde. Dabei hatten die Gastgeber um ein Haar erstmals den Einzug in die Runde der besten Vier verpasst. In der letzten Vorrundenpartie musste gegen den SV Woltersdorf aus der Landesklasse Ost unbedingt ein Sieg her. Und tatsächlich sorgten Saleh, der mit einer Energieleistung seinen eigenen Pfostenknaller im Nachfassen im Tor unterbrachte, und Szczegula nach toller Vorarbeit von Ebert noch für das Weiterkommen.

Im ersten Halbfinale gab es derweil das einzige Neunmeterschießen des Abends. Toni Lüdtke verpasste gegen Fortuna Biesdorf zunächst zweimal die Führung, aber Binder traf nach einer Ecke mit seinem zweiten Turniertor für den VfB. Kevin Müller glich aus, so dass es zum Entscheidungsschießen kam. 2:2 hieß es da nach der ersten Dreier-Runde, ehe der Berliner Charles Albat an Gerard Binder scheiterte und Robin Saegebrecht für den Endspiel-Einzug sorgte. Und da schlug dann Oliver Lorenz zum krönenden Abschluss zu.