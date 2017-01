artikel-ansicht/dg/0/

Gaza/Tel Aviv (dpa) Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas hat dem neuen US-Präsident Donald Trump vor einer geplanten Verlegung der US-Botschaft in Israel gedroht. "Wir warnen vor den Gefahren des Umzugs der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv in das besetzte Jerusalem", hieß es am Montag in einer Mitteilung der Hamas, die im Gazastreifen herrscht. Damit "überschreitet die amerikanische Regierung alle roten Linien".