Oppermann: Kein Ämtertausch mit Gabriel

Berlin (dpa) SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat einen Zeitungsbericht dementiert, dem zufolge er mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Ämter tauschen könnte, falls dieser am kommenden Sonntag zum SPD-Kanzlerkandidaten gekürt würde. "Einen solchen Tausch wird es nicht geben, ich bleibe Fraktionsvorsitzender", sagte Oppermann am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Der SPD-Kanzlerkandidat werde wie verabredet am kommenden Sonntag nominiert. "Alles andere ist reine Spekulation."