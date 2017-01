TuS revanchiert sich gegen den Stadtrivalen

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Nachdem Brandenburgligist TuS Sachsenhausen dem Ligakonkurrenten Oranienburger FC Eintracht beim Oberhavel Masters noch den Vortritt lassen musste, siegte das Team von Coach Oliver Richter nun beim Budenzauber in Kremmen. Mit klasse Kombinationsfußball setzte sich der TuS im Endspiel klar mit 5:2 gegen den OFC durch.

"Im Finale war das wirklich souverän. Wir haben richtig gut gespielt", freute sich Christopher Groll, der später auch zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, über den Sieg gegen den Stadtrivalen.

"In der Vorrunde haben wir Spiele dabei gehabt, in denen wir den Faden verloren haben. Aber ansonsten war es ein sehr solides Turnier von uns", bilanzierte Sachsenhausens Adrian Sommerer. "Das Finale war ansehnlich. Ich denke, dass beide Brandenburgligisten den besten Hallen-Fußball gespielt haben. Jetzt haben wir uns die Pokale geteilt. Oranienburg hat das Oberhavel Masters gewonnen und wir in Kremmen."

Besonders bitter verlief der eigene Auftritt aus Sicht des gastgebenden FC Kremmen. Nach der Vorrunde gingen die Köpfe der Kicker plötzlich nach unten. Dabei hatten sie eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht und sich in einer schwierigen Gruppe mehr als achtbar geschlagen. Doch trotz sechs Punkten reichte es für den Kreisoberligisten, der damit das unterklassigste Team im Starterfeld war, nicht für die K.-o.-Runde.

"Wir waren gegen Kremmen eigentlich schon draußen", sagte OFC-Trainer Hans Oertwig. Seine Mannschaft lag gegen den FCK Sekunden vor Schluss noch mit 1:2 zurück, drehte den Spieß in einem furiosen Endspurt jedoch noch um.

"Enttäuscht" zeigte sich deshalb Kremmens Coach Falk Franke. "Wir waren ein guter Gastgeber und sind jetzt die Sieger der Herzen. Mehr aber auch nicht."

Ähnlich sah das nach Turnierschluss FCK-Kicker David Braun. "Wir sind alle richtig traurig, dass wir mit sechs Punkten nicht weiter gekommen sind, und das in solch einer Hammergruppe. Wir haben ordentlichen Fußall gespielt."

Immerhin holte der FCK nach dem bitteren Vorrunden-Aus dann noch das Bestmögliche aus seiner Situation heraus. Im Spiel um Platz fünf lagen die Hausherren gegen den SV Zehdenick zunächst schon mit 0:2 zurück. Nur wenige glaubten zu diesem Zeitpunkt wohl noch an eine Aufholjagd. "Es war schwer, uns für dieses Platzierungsspiel zu motivieren", gestand Braun. Doch irgendwie klappte es doch. Kremmen zog in eigener Halle noch einmal an und setzte sich schließlich mit 3:2 gegen den Landesligisten durch.