Berlin (dpa) Die Polizei sucht weiterhin nach den Unbekannten, die in der Nacht zum Sonntag fünf Polizeiautos mit Steinen beworfen und beschädigt haben. Am Montagmorgen lagen der Pressestelle noch keine neuen Erkenntnisse vor.

Das von der Berliner Polizei bereitgestellte Foto zeigt die beschädigte Scheibe eines Polizeiwagens. Die Polizei sucht weiterhin nach den Unbekannten, die in der Nacht zum Sonntag fünf Polizeiautos mit Steinen beworfen und beschädigt haben.

Der oder die Täter hatten im Bezirk Mitte zunächst einen Streifenwagen des Objektschutzes attackiert. Als wenig später vier Polizeiwagen zur Unterstützung eintrafen, wurden auch diese mit Steinen beworfen. Die Dienstfahrzeuge wurden dabei stark beschädigt, ein Polizei trug Verletzungen am Auge und im Gesicht davon. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund, der Staatsschutz ermittelt.

Die Polizei hatte am Sonntag mit einer emotionalen Botschaft im Internet auf die Stein-Attacke reagiert. Darin prangern die Beamten die "feigen Übergriffe" an und verweisen auf die zahlreichen Entbehrungen, die Polizisten für den Dienst in Kauf nähmen. Unter dem Text sind Bilder der demolierten Wagen zu sehen. Das Statement wurde bis zum Montagmorgen auf Facebook mehr als 2000 mal geteilt und bekam mehr als 5000 "Likes".