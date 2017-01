Woidke: "Klarer Rückschlag für das Flughafen-Projekt"

artikel-ansicht/dg/0/

Blankenfelde-Mahlow (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den erneut geplatzten Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen BER als "klaren Rückschlag für das Projekt" gewertet. "Ich bin aber fest davon überzeugt, dass auch das jetzt aufgetauchte Problem gelöst werden kann", betonte Woidke am Montag im Flughafenausschuss des Brandenburger Landtags. "Probleme sind dafür da, um gelöst zu werden." Er selbst sei in der zweiten Januarwoche über die gravierenden Probleme bei der Steuerung der Türen informiert worden, sagte der Regierungschef. Der Flughafenausschuss tagte in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming).