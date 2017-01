DHB-Team nach Achtelfinal-Aus WM-Neunter

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Die deutschen Handballer haben die WM nach dem Aus im Achtelfinale als Neunter beendet. Dies geht aus der Rangliste hervor, die der Weltverband IHF nun veröffentlichte. Dahinter folgt Olympiasieger Dänemark, der in der ersten K.o.-Runde überraschend an Ungarn gescheitert war.

Bei der Endrunde in Frankreich gibt es keine Platzierungsspiele. Ausschlaggebend für die Rangfolge sind die Punkte, die die jeweilige Mannschaft in der Vorrunde gegen die Teams auf den Gruppenplätzen eins bis vier geholt hat. Zwar waren das DHB-Team und die Dänen punktgleich, in diesem Fall sprach aber das bessere Torverhältnis für den Europameister.