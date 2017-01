OFC II gewinnt Pokal des Bürgermeisters

artikel-ansicht/dg/0/

Doch nur wenige Minuten zuvor war dem Keeper überhaupt nicht nach feiern zumute. Denn im letzten Spiel des Tages - gespielt wurde im Modus Jeder-gegen-Jeden - unterlief ihm ein großer Patzer. Vor dieser Partie lagen der OFC II und TuS II in der Tabelle mit 11:1-Toren und neun Punkten gleichauf. Oranienburg ging gegen den ärgsten Verfolger im Kampf um den Titel durch ein Tor von Omar Ali Dieb mit 1:0 in Führung und schien die Uhr nur noch herunterspielen zu müssen. Dann aber spielte Nicolai Schulze einen harmlosen Rückpass auf Mimietz. Der Keeper schlug über den Ball und die Kugel trudelte zum Ausgleich ins Tor. "Ich weiß nicht, was in diesem Moment los war", sagte der Oranienburger Schlussmann. "Der Pass von Nicolai war top. Das war ganz klar mein Fehler. Ich habe wohl schon geguckt, wen ich als nächstes anspielen kann."

Dass er danach doch noch zum Helden wurde, bezeichnete er "als absolute Glückssache. Das ist ein Neunmeterschießen immer." Dieses musste durchgeführt werden, um zwischen den punkt- und torgleichen Teams einen Sieger zu ermitteln. Damit rettete Mimietz seinem Team nicht nur den Pokal, sondern auch noch seine eigene Geburtstagsfeier. Denn der OFC-Keeper wurde am Freitag 28Jahre alt. "Ich habe die Mannschaft zu mir nach Hause eingeladen", sagte er mit einem Lachen.

Auch wenn nichts aus der Titelverteidigung wurde, waren die Sachsenhausener mit ihrem Auftritt zufrieden. "Gegen Oranienburg war es Pech. Im Vergleich zu anderen Turnieren haben wir uns aber sehr gesteigert", meinte Benjamin Gliem. Platz zwei sei überhaupt nicht dramatisch.

Auf Rang drei folgte die dritte Mannschaft des OFC, die munter aufspielte und positiv überraschte. "Wir hätten im ersten Spiel gegen Sachsenhausen unentschieden spielen können. Insgesamt haben wir uns sehr gut verkauft", sagte Tim Schuldig.