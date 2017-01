Im Konflikt zwischen Arbeit und Einsatzbereitschaft

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546675/

Eröffnet wurde die Reihe der Reden von Löschzugführer Michael Breu. Der Chef von 31 aktiven Kameraden, zehn Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung sowie von 21 jugendlichen Brandbekämpfern berichtete über die Einsätze des vergangenen Jahres. 130 waren es insgesamt, im Vergleich zum Vorjahr jedoch zehn weniger. 33 Mal waren Brände zu löschen. Die betriebsamsten Monate waren der Juni, der Juli und der Dezember.

Während seines Vortrags sprach Michael Breu auch direkt das dringlichste Problem seines Löschzuges an: "Die Einsatzbereitschaft ist sehr begrenzt. Viele Kameraden stehen mit beiden Beinen im Berufsleben, oft in einer Anstellung, bei der sie nicht ohne Weiteres ihren Arbeitsplatz für einen Einsatz verlassen können." Außerdem verwies Breu auf die zunehmende Individualisierung, die die Menschen schlicht egoistischer werden lasse. "Manchmal haben wir schon den Eindruck, dass der Dienst bei der Feuerwehr nicht mehr richtig wertgeschätzt wird", so der Eindruck des Löschzugführer.

Als Gegenmaßnahme soll in diesem Jahr nun die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt werden. 2016 wurde zum Beispiel zum ersten Mal ein Tag der offenen Tür organisiert - allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Terminüberschneidungen beispielsweise mit Festivitäten in Löwenberg wurden als Grund für die geringen Besucherzahlen ausgemacht. "Das werden wir in diesem Jahr besser planen", so Michael Breu. Ein Höhepunkt für die Feuerwehrleute war hingegen das Festwochenende zum 800-jährigen Stadtjubiläum. Gerade die Jugendwehr konnte hier mit ihrem Engagement glänzen, sorgte sie doch für Ordnung auf dem Parkplatz. Speziell dafür dankte auch Bürgermeister Arno Dahlenburg den Jugendlichen.

Außerdem informierte er über die geplanten Investitionen in die Feuerwehr, auch wenn diese in diesem Jahr etwas "zurückgeschraubt werden" müssen. So seien 2016 unter anderem 250 000 Euro für ein neues Löschfahrzeug für die Wehr Krewelin ausgegeben worden. "Solche großen Investitionen sind für die Stadt nicht jedes Jahr leistbar", so Dahlenburg.

Außerdem kam ihm die Aufgabe zu, Beförderung und Ehrung verdienter Kameraden vorzunehmen. Den größten Applaus gab es dabei für den inzwischen 81-jährige Willi Arndt, der für 60 Jahre Dienst bei der Feuerwehr Zehdenick mit der Medaille für treue Dienste vom brandenburgischen Innenministerium und einem großen Präsentkorb ausgezeichnet wurde. Mit stehenden Ovationen begleiteten die Mitglieder der Zehdenicker Feuerwehr die Auszeichnung. "Willi wird von allen sehr geschätzt. Er ist immer noch aktiv und gibt unter anderem in der Alters- und Ehrenabteilung noch immer den Ton an", dankte Michael Breu dem rüstigen Kollegen für seinen Einsatz.