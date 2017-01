Seniorenheim feiert fünfjähriges Bestehen

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Mit einem Neujahrsempfang hat sich das Seniorenpflegeheim "Am Anger" in Glienicke bei seinen Kooperationspartnern bedankt. Unter ihnen waren am Freitagabend im Speisesaal nicht nur Dienstleister wie Apotheker und Physiotherapeuten, sondern auch viele ehrenamtliche Helfer des Hauses. So gibt es Frauen, die in ihrer Freizeit den alten Bewohnern etwas vorlesen oder mit ihnen einen Spaziergang am Dorfteich machen. Beliebt sind auch die Ausstellungen von Glienicker Künstlern und die Besuche der Kita "Sonnenschein".

In ihrer Rede dankte Einrichtungsleiterin Julia Sieber den Partnern des Pflegeheims und vor allem ihren Mitarbeitern für ihr Engagement. "Der Mangel an Pflegefachkräften ist und bleibt die größte Herausforderung in unserer Branche", sagte sie. Um diese Herausforderung zu bestehen, bildet das Seniorenheim eigene Mitarbeiter aus. Zurzeit gibt es sechs Pflegehelfer, die berufsbegleitend zu Fachkräften ausgebildet werden. Zudem wurde eine Qualitätsbeauftragte benannt, die die Steuerung und Kontrolle der Versorgung der Bewohner übernimmt. In diesem Jahr werde in Glienicke auch die systematische Pflegedokumentation eingeführt, um Zeit zu sparen, die dann den Menschen in der Einrichtung zugute komme, so Sieber. Versuche, Flüchtlinge als Mitarbeiter zu gewinnen, scheiterten an der sprachlichen und kulturellen Barriere, bedauerte Sieber. Sie will einen neuen Versuch starten und Praktikumsplätze anbieten, wenn die Wohnunterkunft für Asylbewerber in unmittelbarer Nachbarschaft bezogen wird. Die zurzeit 126 Bewohner werden von etwa einhundert Mitarbeitern betreut. Das Seniorenzentrum, das dieses Jahr sein fünfjähriges Bestehen feiert, ist nach eigenen Angaben zu 98 Prozent ausgelastet.