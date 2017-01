Eberswalder Gruppe verkauft 300 Millionen Würste

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (dpa) Die Eberswalder Gruppe hat im vergangenen Jahr knapp 300 Millionen Würste deutschlandweit abgesetzt und einen Umsatz von 115 Millionen Euro erzielt. Damit wurde das Vorjahresergebnis wieder erreicht, wie ein Unternehmenssprecher am Montag mitteilte. Generell sei 2016 ein schwieriges Jahr gewesen. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte zogen Rohstoffpreise für Schweine- und Rindfleisch an, so dass diese Entwicklung die Bilanzen des Familienunternehmens schmälerte.