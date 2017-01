Koslowski zum Cheftrainer der Volleyball-Frauen befördert

artikel-ansicht/dg/0/

Wie der Verband bekanntgab, wird der 32-Jährige die Auswahl damit weiter als Bundestrainer betreuen und in diesem Jahr zur WM-Qualifikation und der EM-Endrunde führen. «Es ist eine tolle Bestätigung und ein Vertrauensbeweis», sagte Koslowski, der nebenher Trainer beim Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin ist. «Ich habe mal als junger Trainer angefangen, um etwas Geld zu verdienen, mir aber nie erträumen lassen, dass es mal bis zum Bundestrainer reicht.»

Koslowski hatte das Team 2015 als Interimslösung von Luciano Pedullà übernommen, die erhoffte Olympia-Qualifikation im Januar 2016 dann aber verpasst. Dennoch setzt der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) auf den zweifachen Familienvater, der Ex-Bundestrainer Giovanni Guidetti neun Jahre lang als Assistent zur Seite stand und aktuell sieben Nationalspielerinnen im Schweriner Kader betreut.

Als erster wichtiger Termin des Jahres steht vom 30. Mai bis 4. Juni die WM-Qualifikation in Portugal an, wo das deutsche Team seine Teilnahme an der Endrunde im nächsten Jahr in Japan sichern will. Nach dem Grand Prix im Juli findet die Europameisterschaft in Aserbaidschan und Georgien vom 20. September bis 1. Oktober statt.

Für die Männer-Nationalmannschaft will der DVV nach dem Abschied von Vital Heynen in den nächsten Wochen einen Nachfolger präsentieren.